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13 aracın karıştığı kazada yol 1 saat sonra trafiğe açılabildi

12.03.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç kazaya karıştı. İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 ayrı noktada meydana gelen kazada yollar yaklaşık 1 saat sonra açılabildi.

13 aracın karıştığı kazada yol 1 saat sonra trafiğe açılabildi

Feci kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 13 araç sürücüsü kazaya karıştı.

KAZA NEDENİYLE YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 noktada meydana gelen kazada yollar trafiğe kapandı. Kazayı gören araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLLAR 1 SAAT SONRA AÇILDI

Yaralının olmadığı kazada, yollar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açıldı. Karayolları ekipleri, daha fazla kazanın önüne geçmek için tuzlama çalışması başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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