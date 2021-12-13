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13 Aralık günlük burç yorumları: Hareketli ve enerjik bir süreç başlıyor! 13 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

13.12.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız ve gezegenlerde meydana gelen günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve yaşamımızda gerçekleşen olaylar değişiklik gösterebiliyor. Bugün İkizler burçları ilişkileriyle ilgili yeni bir sayfa açarken, Balık burçları finansal şanslar yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 13 Aralık 2021 günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

13 Aralık günlük burç yorumları: Hareketli ve enerjik bir süreç başlıyor! 13 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

13 Aralık Pazartesi gününde Ay Koç burcunda ilerleyecek. Mars öğlen saatlerinde Yay burcuna geçecek ve ilişkiler ile uluslararası alanda hareketlenmeler başlayacak. Bugün ikili ilişkilerde dengeli bir akış olasılığı mevcut. Ayrıca önemli, etkili pozisyondaki kişilere müracaat etmek, başvuruda bulunmak, talepte bulunmak için uygun bir gün. Koç burçları bugün yeni hedeflerle haftaya başlarken, Yengeç burcu yeni bir iş teklifi alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya yeni hedeflerle başlıyor olacaksınız. Bir süredir hissettiğiniz halsizlik ve dağınıklık enerjisi son buluyor. Umutlarınızı uyandıran bir fırsat yakalayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya finansal konularda yeni bir gündemle başlıyorsunuz. Kazançlar, dışardan gelen paralar ve hak edilmiş ödüllerle ilgili şanslı durumlar karşınıza gelebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. İlişkiler ve ortaklıklarınızda yeni bir sayfanın açıldığı dönem başlıyor. Taşınma konularıyla ilgili harekete geçebilir, aksiyon alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde iş hayatınız ve çalışma ortamınızda yoğun bir tempo içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilir, yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Aşk hayatınız adına yeni heyecanların ortaya çıkacağı bir dönem başlıyor. Romantik bir teklif alabilir, duygularınızı cesurca dile getirebilir, heyecanlı görüşmeler içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde iş hayatınızla ilgili konularda bir cesaret gösterebilir, kendi kararınızı alabilir, bir risk alma üzerine ilerleyebilirsiniz. Evinizle ilgili harcamalar gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Gün içerisinde yolculuklar ve seyahatlerle ilgili hızlı gelişen gündemler karşınıza gelebilir. Araç ve teknolojik alet alım satımlarınızda netleşmeler olabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya yeni istekler ve beklentiler içinde başlayabilirsiniz. Eski bir konuyu, eski bir sayfayı geride bırakmak isteyebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya daha yüksek bir enerji ile başlıyorsunuz. Umutlarınız yeşerebilir, sevme ve sevilme duygusunu daha güçlü hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya kadersel gelişmelerle başlayabilirsiniz. İlahi adaletin çalıştığı durumlar karşınıza gelebilir. Yasal gündemler, yaptırımlar, davalarla ilgili süreçler karşınıza gelebilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya ilişkilerden yana keyifli ve uyumlu enerjilerle başlayabilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerden istedikerinizi elde edebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Mars ise bugünden itibaren Yay burcunda ilerliyor. Güne ve haftaya finansal şanslarla başlayabilirsiniz. Üstleriniz ve yöneticilerinizle ilgili şaşırtıcı gündemler ortaya çıkabilir. Eski ve yeni ilişkiler kapıda.

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