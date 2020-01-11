HABER
  4. 13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 1'i polis 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Düzce’de 13 ayrı suçtan aranan şahıs 'dur' ihtarına uymayarak polisle silahlı çatışmaya girdi. Şüpheli şahıs ağır yaralanırken, yanında bulunan bir kişi ile polis memuru hafif yaralandı.

Olay, 22.00 sırlarında Düzce’nin Beyköy beldesine bağlı Paşaormanı Köyü içerisinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş, beraberinde ekip arkadaşı ile daha önce takip ettikleri ve hakkında yakalama kararı bulunan Salih M.'yi takibe aldı.

'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİSE ATEŞ AÇTI

Salih M., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çıkmaz sokağa giren Salih M. polise ateş etmeye başladı. Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından yaralanırken, Salih M. ise aldığı mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli şahsın yanında bulunan Muhammet K.'da yaralandı.

Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, diğer şahıslar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

13 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Yapılan sorgusunda Salih M.'nin 13 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Olayı öğrenen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaralanan polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret çıkışında konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı, “Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimiz de sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde de Düzce’nin Muncurlu Köyü'nde yaralama olayına karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı” ifadelerinde bulundu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Tüyler ürperten cinayette flaş gelişme!Tüyler ürperten cinayette flaş gelişme!
Kadıköy'de 7 katlı binana yangın 11 kişi kurtarıldı 4 kişi hastaneye kaldırıldı(1Kadıköy'de 7 katlı binana yangın 11 kişi kurtarıldı 4 kişi hastaneye kaldırıldı(1
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce dur ihtarı çatışma

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Valilik duyurdu: O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Resmen açıklandı

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar! Resmen açıklandı

2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı

2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 yılının ilk ay tutulması böyle görüntülendi

2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...

Lüleburgaz'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Bursa’daki tüyler ürperten cinayette flaş gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Tüyler ürperten cinayette flaş gelişme!

Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Otogarda gündem 'evcil hayvan' kararı: Mümkün değil

Otogarda gündem 'evcil hayvan' kararı: Mümkün değil

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.