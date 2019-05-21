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13 bin plastik atık doğaya kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde başlatılan “Plastiği getir, bez torbayı götür” kampanyası kapsamında 13 bin adet plastik atık yeniden doğaya kazandırılacak.

13 bin plastik atık doğaya kazandırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde başlatılan “Plastiği getir, bez torbayı götür” kampanyası kapsamında 13 bin adet plastik atık yeniden doğaya kazandırılacak. Proje hakkında bilgi veren Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, “Çevre dostu projemizle plastik atıkların geri kazandırılmasını amaçlıyoruz. 20 gündür devam eden kampanyamızda toplamda 13 bin adet, yaklaşık 1 buçuk ton plastik atık geri dönüşüme kazandırılacak” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde uygulanan Sıfır Atık Projesi’ne, destek olmak amacıyla Çerkezköy Kaymakamlığı, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullarda uygulanmak üzere başlatılan “Plastiği veriyoruz, doğayı alıyoruz” projesi kapsamında okullarda 20 gün içerisinde 13 bin adet plastik atık toplandı. Okulların depolarında toplanan plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve bu sayede doğanın kirlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

7 plastik şişe getiren bez torbayı alacak
Proje hakkında bilgi veren Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, “11 Mayıs 2019 tarihinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz ve Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte atık plastiklerin doğaya yeniden kazandırılması amacıyla yapılan protokol Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda imzalanmıştı. Bu proje ile birlikte 7 adet plastik şişe getiren öğrenci ve velilerimize 1 adet bez çanta hediye verilecekti. Bugün itibariyle toplamda 13 bin plastik atık şişe toplanmış bulunuyor. Yaklaşık 1 buçuk ton plastiğin doğadan çekildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bugün bu plastikleri teslim almaya geldi. Nihai hedefimiz 25 bin plastiği geri dönüşüme kazandırmaktı. Hedefimizin yüzde 60’ını tutturmuşuz. Projeye destek veren katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde de çevreci projelerimiz olacak” dedi.

Ekonomiye kazandırılacak
Doğa dostu projelere her zaman destek verdiklerini söyleyen Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu da, “Çerkezköy Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu ’Plastiği getir, bez torbayı götür’ projesini çok önemsiyoruz. Bugün topladığımız plastikleri elyaf yapmak üzere geri dönüşüm tesisine göndereceğiz ve yeniden ekonomiye kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

13 bin plastik atık doğaya kazandırılacak

13 bin plastik atık doğaya kazandırılacak

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