13 Ekim günlük burç yorumları! Manipüle edilme durumlarına dikkat edin

Yay burçları için gün içinde zorunlu ödemeler gün yüzüne çıkabilir. Oğlak burcu ise beklentilerini gizleme ihtiyacı duyabilir ve gizemli davranmaya başlayabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında hızlı bir tempo içerisinde olabilirsiniz. İş hayatıyla ilgili bazı sorumluluklar, mecburi yaptırımlar gündemde olabilir. Yöneticilerinizle ve üstlerinizle, sizden yaşça büyük insanlarla iletişiminizde daha kontrollü olun.

BOĞA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısından itibaren iletişime geçtiğiniz insanlarla ikna etme, ikna edilme durumları daha çok çalışabilir. Etkileyici konuşmalarla istediğinizi alabileceğiniz gibi manipüle edilme durumlarına dikkat edin.

İKİZLER

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün erken saatlerinden itibaren bir konu veya düşünceye takılı kalabilir, sorgulamayla hareket edebilirsiniz. Maddi veya manevi bir güven duyma ihtiyacı içinde hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısından itibaren ilişkileriniz ön planda olacaktır. İnsanlarla iş birliği içine girebilir, bazı ilişkilerde zorunluluklara göre hareket edebilirsiniz. Fedakarlık gerektiren durumlar olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sizin ve ailenizin sağlığıyla ilgili destekler, günlük rutininizde kısa veya uzun vadeli bir değişim gündeme gelebilir. İş ilişkilerinde profesyonelliğinizi koruyarak hareket etmelisiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne hızlı başlayabilir ve önemli pek çok işinizi erken saatlerden itibaren tamamlayabilirsiniz. Zekanız ve bilgi birikiminiz ile karmaşık durumlara çözüm getirebilirsiniz. Kendinize güvenerek hareket etme zamanı.

TERAZİ

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizle bir araya gelebilir, ilişkilerinize daha akılcı bakabilirsiniz. Hayattan beklentileriniz öne çıkabilir. Zaman zaman sıkılganlıklar hissedilebilir.

AKREP

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yakın çevrenizle ilişkileriniz ön planda olacaktır. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklama eğiliminde olacaksınız. Bir süredir içinizde tuttuklarınızı ise aniden dile getirebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde finansal konularla meşguliyet öne çıkıyor. Zorunlu ödemeler, ihtiyaç odaklı harcamalar, yatırıma dair araştırmalar ön planda olabilir. Kendi yeterliliğinizi sorgulayabilirsini. Sahip olduklarınızı kendinize hatırlatarak bolluk bilinci çalıştırın.

OĞLAK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş ve özel hayatınızı bazı düşüncelerinizi, beklentilerinizi gizleme ihtiyacı duyabilir; daha gizemli davranabilirsiniz. Dış görüntünüz veya sağlığınızla ilgili gündemler öne çıkabilir.

KOVA

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne rutinlerinizde bir değişiklik yaparak başlayabilirsiniz. Yaşamınızın bir alanında kısa süreli bir kısıtlanma durumu içinde kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha bireysel olabilir ve kendi içinize, konfor alanınıza çekilebilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne başlarken daha yapıcı ve iyimser olabilir, öğle saati ve civarında aniden duygu ve düşünce değişimi yaşayabilirsiniz. Güne dair planlarınız değişebilir. Gecikmeler yaşanabilir. Önemli işlerinizi günün ilk yarısında halledin.



