13 Kasım'da internet, sosyal medya neden yavaşladı? İnternet çöktü mü, neden açılmıyor?

İnternet neden yavaş sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal paylaşım ağlarına ulaşmak isteyen bazı vatandaşlar internette yavaşlık yaşadıklarını dile getirdiler. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar...

İNTERNET ÇÖKTÜ ?

İnternetin neden yavaşladığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda internetin yavaşladığını dile getirdiler

Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

INSTAGRAM, YOUTUBE VE TWİTTER’A ERİŞİM SORUNU

Vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda sosyal paylaşım ağlarına ulaşımda yavaşlık olduğunu dile getirdiler.



