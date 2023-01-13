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  4. 13 Ocak On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? On Numara hangi günler çekiliyor? 13 Ocak On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

13 Ocak On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? On Numara hangi günler çekiliyor? 13 Ocak On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

13.01.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ocak On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şans oyunlarının çekilişi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi günler çekiliyor? İşte tüm bu soruların cevabı...

13 Ocak On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? On Numara hangi günler çekiliyor? 13 Ocak On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak şans oyunu meraklıları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haftada iki gün yapılan çekilişin detayları merak edilmeye başlandı. Kullanıcılar On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırmış durumda. Peki On Numara saat kaçta çekilecek? On Numara hangi günler çekiliyor? İşte merak edilen detaylar...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı olarak izlenebiliyor.

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Çekilişe ilgi oldukça yoğun. Umutlarını On Numara çekilişine bağlayan vatandaşlar sonuçların yüzlerini güldürmesini temenni ediyor. On Numara çekiliş sonuçları da oldukça merak ediliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN [TIKLAYIN.](https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılıyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılan çekiliş oldukça yoğun ilgi görüyor.

milli piyango bileti

On Numara çekilişi haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve cuma günleri yapılan çekiliş saat 20.00'de canlı olarak gerçekleştiriliyor.

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