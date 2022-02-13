13 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Şubat 2022 Pazar

İstanbul’un bazı büyük ilçelerine ve onların bazı mahallelerine bakım ve onarım yüzünden 13 Şubat Pazar yani bugün su verilemeyecek. Kesintinin saat kaçta biteceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin resmi internet sayfasında paylaşılmıştır.

Vatandaşların su kesintisinden haberdar olması için İSKİ, gün gün hangi ilçelere su aktarılamayacağını, internet sayfasından yayınlamaktadır. 13 Şubat Pazar günü İstanbul’da arıza ve bakım nedeniyle hangi ilçelere ve onların hangi mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Yaşanan kesintinin ne zaman ve saat kaçta giderileceğine haberimizde detaylıca yer verdik.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilk ilçe olarak Tuzla görülüyor. Etkilenen mahallesi ise, Orta Mahallesidir. Su kesintisi 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası yüzünden yaşanmıştır. Başlama tarihi 12 Şubat saati ise, 20:44 iken arızanın tahmini giderilme tarihi ve saati 13 Şubat Pazar 10:00 civarıdır.

