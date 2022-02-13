HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 13 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Şubat 2022 Pazar

13 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Şubat 2022 Pazar

13.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün bazı ilçelere su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) 13 Şubat Pazar günü arıza ve bakım nedeniyle bazı ilçelerin suyunun akmayacağını bildirdi. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini hemen araştırmaya başladı.

13 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Şubat 2022 Pazar

İstanbul’un bazı büyük ilçelerine ve onların bazı mahallelerine bakım ve onarım yüzünden 13 Şubat Pazar yani bugün su verilemeyecek. Kesintinin saat kaçta biteceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin resmi internet sayfasında paylaşılmıştır.

Vatandaşların su kesintisinden haberdar olması için İSKİ, gün gün hangi ilçelere su aktarılamayacağını, internet sayfasından yayınlamaktadır. 13 Şubat Pazar günü İstanbul’da arıza ve bakım nedeniyle hangi ilçelere ve onların hangi mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Yaşanan kesintinin ne zaman ve saat kaçta giderileceğine haberimizde detaylıca yer verdik.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilk ilçe olarak Tuzla görülüyor. Etkilenen mahallesi ise, Orta Mahallesidir. Su kesintisi 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası yüzünden yaşanmıştır. Başlama tarihi 12 Şubat saati ise, 20:44 iken arızanın tahmini giderilme tarihi ve saati 13 Şubat Pazar 10:00 civarıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...12 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'
Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldıÜniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

En Çok Okunan Haberler

Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!

Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

O ülkede tüm kısıtlamalar kaldırıldı! Maske dahil...

O ülkede tüm kısıtlamalar kaldırıldı! Maske dahil...

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

İlginizi Çekebilir

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.