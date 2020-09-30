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13 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 13 yaşındaki İbrahim Eskin’den iki gündür haber alınamıyor.

13 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesi kırsal Seyitveran Mahallesi’nde yaşandı. İki gün önce evden ayrılan 13 yaşındaki İbrahim Eskin’in eve gelmediğini emniyete bildiren aile, çocuğunun bulunmasını istiyor. Emniyet birimleri çocuğun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kardeşinden bir daha haber alamadıklarını belirten Ahmet Eskin, “İki gün önce kardeşim İbrahim evden ayrıldı. Bazı görgü tanıklarına göre dün öğle saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gördükleri ancak şu ana kadar izine rastlayamadıklarını söylediler. Ayrıca kardeşimin kayıp bilgisini Şehitnusretbey köy karakoluna bildirdik. Kardeşimin bulunması için yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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