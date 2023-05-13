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13 yaşındaki kız okyanusta yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti... Canını zar zor kurtardı

13.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir sahilde okyanusun sığ kısmında oturan 13 yaşındaki Ella Reed isimli genç bir kız korkunç bir olayla karşılaştı. Aniden vücudunun yan tarafında büyük bir acı hisseden Reed o bölüme baktığında ise bir köpek balığıyla yüz yüze geldi. Hayvanla mücadele ederek kendisini kurtarmayı başardığını ifade eden Reed korku dolu anları anlattı.

13 yaşındaki kız okyanusta yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti... Canını zar zor kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir sahilde oturduğu sırada köpek balığının saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Ella Reed isimli genç kız kabus dolu anlarından bahsetti. Suyun sığ olduğu bir anda oturduğunu ifade eden Reed, “Yan tarafımda şiddetli bir ağrı hissettim. Baktığımda yaklaşık 1.5 metre boyunda bir köpek balığı ile göz göze geldik. Köpek balığı çok güçlüydü. Ona yumruk atmaya çalıştım” dedi.

“TAMAMEN KANLA KAPLIYDI”

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Olay anında Reed’in yanında olduğunu ifade eden annesi, “Çığlık seslerini duyup onun olduğu bölüme doğru baktım. Bu çılgıncaydı. Tamamen kanla kaplıydı ve ne olduğunu uzun bir süre anlayamadım. Korkudan titriyordu” dedi.

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13 yaşındaki genç kız en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Reed’in karın boşluğundan, kolundan, parmağından ve dizinin üstünden ısırıldığı belirtildi. Doktorlar vücudunda adrenalin tavan yaptığı için acı hissetmediğini söyledi.

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Köpek balığı saldırısının sonrasında 13 yaşındaki genç kızın vücudunda 19 dikiş atıldı. Korkunç olaya rağmen Reed sudan korkmadığını ve yüzmeye devam edeceğini söyledi. Genç kız, “Su temizdi ve net bir şekilde görebiliyorduk. Ne zaman ne olacağını tahmin bile edemezsiniz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Florida köpek balığı

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