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13 yıl sonra bulundu, annesi yaşadığına inanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kayseri’de 13 yıl önce ‘iş aramaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Çavuş (51), Antalya’da polisin kimlik kontrolü esnasında bulundu.

Kayseri’de 13 yıl önce ‘iş aramaya gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Çavuş (51), Antalya’da polisin kimlik kontrolü esnasında bulundu. Sokak ve dükkanlarda kaldığı belirtilen Çavuş, çocukluğunu beraber geçirdiği kuzenine teslim edildi.
2006 yılı Ağustos ayında 38 yaşındayken evden ‘İş aramaya gidiyorum’ diyerek çıkan Çavuş ailesinin ortanca çocuklarından zihinsel engelli Ahmet Çavuş bir daha evine geri dönmedi. Aile, durumu polis ve jandarmaya bildirip bir yandan da kayıp ilanı bastırarak sokak sokak Çavuş’u aramaya başladı. Çalışmalardan bir sonuç alınamayınca kayıp adamın 84 yaşındaki annesi Meral Çavuş, 5 yıl önce İHA kameralarının karşısına geçip, ’oğlumun ölüsünü yada dirisini bulun’ diyerek Kayseri Valiliğinden yardım istedi.

Fotoğrafla teşhis edildi
Aradan geçen 13 yıl sonra aileye müjdeli haber Antalya’dan geldi. Dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi’nde kimlik kontrolü yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Üzerinden kimlik çıkmayan adam, sadece soy isminin ‘Çavuş’ olduğunu söyleyebildi. Bunun üzerine ekipler, kayıp kişi kayıtlarını incelediklerinde şahsın 13 yıldır kayıp olarak aranan Ahmet Çavuş olduğunu saptadı. Teyit için ailenin telefonuna ulaşan polis, Çavuş’un fotoğrafını aileye gönderdi. Ailenin teşhis etmesiyle birlikte Çavuş polis merkezine götürülürken, yakınları da Kayseri’den Antalya’ya geldi.

"Dilendirildiğini zannettik"
Sabah saatlerinde Antalya’ya ulaşan aile yakınları, polis merkezindeki işlemlerin ardından Ahmet Çavuş’u teslim aldı. Çavuş’un koluna girerek merkezden çıkan kuzeni aynı zamanda çocukluk arkadaşı Ali Özel (50), gazetecilere yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını söyledi. Özel, “Başına bir şey geldiğinden çok korkmuştuk. Kandırıldığını hatta dilendirildiğini zannettik. Hamdolsun dün bir arkadaşımız ‘kayıbınızı bulduk’ diye bir telefon açtı. Teslim aldık, ailesine götüreceğiz. Annesi yaşlı olduğu için gelemedi” dedi.

"Annesi hala yaşadığına inanmıyor"
Anne Meral Çavuş’un haberi duyar duymaz sevinçten ağladığını dile getiren Özel, “Şu anda bile hala Ahmet’in yaşadığına inanmıyor. Kamerayla gösterdik, gözüyle görmeden inanmıyor. 13 yıl oldu. Ahmet inşallah tedavi olacak. Annesinin ve kardeşinin yanında duracak.

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