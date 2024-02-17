130’ar bin lira verip imzalatmışlar! Erzincan'daki maden faciasında yeni detaylar... Anagold Madencilik'le ilgili belgeleri de paylaştı

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden felaketinde 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları günlerdir devam ediyor. İşçilerin yakınları gelecek güzel bir haber beklerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Enkaz altındaki işçilerin muhtemel bulunduğu bölgenin 2021 yılındaki fotoğrafını paylaşan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı;
"Bulunduğu yerden kopan devasa atık kütlesinin bir kısmının da liç sahasının diğer tarafına doğru aktığını tespit ettik.
Kayan bu kütle, 200 metrenin üzerinde derinliğe sahip olan açık ocak çukuruna dolmuş durumda.
Göçük altında kalan kamyon şoförünün ve bazı işçilerin muhtemel yeri de burası!"
Milletvekili Yavuzyılmaz ayrıca siyanürle altın çıkaran Anagold Madencilik şirketinin, 2016’da bölgede yaşayan ailelere 130’ar bin lira ödeyerek “Adli ve idari başvuru yapmayacağım” taahhüdü aldığını belirtti. Yavuzyılmaz söz konusu taahhütnameye de ulaştı. "
Yavuzyılmaz Sözü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Parayı kullanarak usulsüzlükleri örtbas etmeye çalışmışlar. O gün dolar 3 lira, bugün ise 31 lira. Ödeme bugünün parası ile 1.3 milyon liraya geliyor. Bu taahhütnameyi imzalamak istemeyenlere de baskı yapılmış. Maddi güç kullanmışlar. Facianın sorumlusu, şirket-fahiş kar ve iktidar üçlüsüdür.
Gazete Duvar’a konuşan bir işçi 10 yıldır Anagold’ta çalıştığını belirterek şunları anlattı:
Çatlaklar biliniyor, herkesin arasında konuşuluyordu hatta bir tane taşeron firma, kendi ekibini sahadan çekti. Fakat Anagold ve bir taşeron firma işçileri geri çekmedi.