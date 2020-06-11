HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 130 yıldır görünmüyordu, yeniden ortaya çıktı!

130 yıldır görünmüyordu, yeniden ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Biyologların yaklaşık 130 yıldır rastlamadığı burun boynuzlu ejderha kertenkelesi Sumatra Adası’nda tespit edildi.

130 yıldır görünmüyordu, yeniden ortaya çıktı!

İtalyan araştırmacı Elio Modigliani, 19. yüzyılın sonlarında Endonezya ormanlarında keşfettiği ve burnun ucunda boynuz olan sıra dışı bir kertenkeleyi Avrupa’ya getirerek Cenova Doğa Tarihi Müzesi’ne hediye etmişti. Bunun üzerine hayvana Modigliani kertenkelesi (Harpesaurus modiglianii) veya burun boynuzlu ejderha adı verilmişti.

2018’de, biyolog Chairunas Adha Putra, Sumatra’nın dağlık bölgesinde, burnunda ince çıkıntı olan ölü bir kertenkele bulmuştu. O güne kadar bilim insanları, burun boynuzlu ejderha kertenkelesinin yok olduğunu düşünüyordu.

Putra bir kez daha adaya gitti. Amaç, Harpesaurus modiglianii’nin yaşayan bir üyesini bulmaktı. Biyolog şanslıydı, ağaçlardan birinde bu nadir türün bir üyesini tespit etti. Hayvanı ölçen ve fotoğrafını çeken bilim insanı bir süre hayvanın vahşi doğadaki davranışlarını gözlemledi.

Cenova müzesindeki örnekle karşılaştırıldığında, Putra’nın bulduğu canlı kertenkele, çevresindeki bitki örtüsüne göre değişme özelliğini taşıyan açık yeşil renge sahip.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Türk-Amerikan ilişkilerinde krize neden olan davada karar bekleniyor!Türk-Amerikan ilişkilerinde krize neden olan davada karar bekleniyor!

En Çok Okunan Haberler

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

Diğer Haberler
Korkunç iddia: Ölümler yarıya inebilirdi

Korkunç iddia: Ölümler yarıya inebilirdi

Bilim insanları yağmurun neden kelebekleri öldürmediğini buldu

Bilim insanları yağmurun neden kelebekleri öldürmediğini buldu

Salgının merkez üssünde yani vakalar devam ediyor!

Salgının merkez üssünde yani vakalar devam ediyor!

Türk-Amerikan ilişkilerinde krize neden olan davada karar bekleniyor!

Türk-Amerikan ilişkilerinde krize neden olan davada karar bekleniyor!

Trump'tan 'Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti' çıkışı

Trump: Seattle'ın egemenliği iç teröristlere geçti

ABD'nin Boston kentinde Kristof Kolomb heykelinin başı kesildi

ABD'de Kristof Kolomb heykeline saldırı! Başı kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.