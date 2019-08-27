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137 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Balıkesirdin Edremit Körfezi bölgesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 137 mülteci ve 2 organizatör yakalandı.Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Körfez Bölgesi’nde bulunan ilçelerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgiler elde etti.

137 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesirdin Edremit Körfezi bölgesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 137 mülteci ve 2 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Körfez Bölgesi’nde bulunan ilçelerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgiler elde etti. Elde edilen bilgi üzerine bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil ekipler tarafından yapılan takip faaliyeti esnasında Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi Bünül mevkiinde S.N. isimli organizatör ve 13 erkek, 7 kadın, toplam 20 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesinde 77 Afganistan, 12 Pakistan, 1 Fas uyruklu topla 90 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Üçüncü olayda ise Altınova Mahallesinde ise D.T. isimli organizatör ile birlikte 27 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Bu olayla ilgili olarak yakalanan toplam 137 göçmen ve 2 organizatör hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

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