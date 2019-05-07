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14. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

Europa-Orient 11 Mayıs'ta start alacak

BERLİN (AA) - 14. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi (Europa-Orient), 11 Mayıs'ta Almanya'nın Heilbron kentinden start alacak.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, düzenlediği basın toplantısında 14. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 11 Mayıs'ta Almanya'nın Heilbron kentinde başlayacağını bildirdi.

Büyükelçi Aydın, geleneksel hale gelen rallinin Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Rallinin Samsun'a da uğrayacağını vurgulayan Aydın, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100. yıl dönümünde Samsun'a da uğranılacak. Bu hepimizin memnuniyet duyacağı bir etkinlik.'' dedi.

Aydın, 2019'un Türkiye'de Göbeklitepe yılı olarak ilan edildiğine işaret ederek, rallinin güzergahında bu bölgenin bulunduğunu ve dolayısıyla Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı yapılacağını kaydetti.

Büyükelçi Aydın, rallinin başarılı geçmesini ve katılan herkesin kazasız belasız Almanya'ya dönmelerini diledi.

Rallinin organizasyon sorumlusu Nadir Serin, etkinliğin AB Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliğinin desteğiyle organize edildiğini, yarışların 10 ülkeden 100 araç ve 170 sporcunun katılımıyla 11 Mayıs'ta Heilbronn kentinden başlayacağını söyledi.

Amaçlarının Türkiye'nin ne kadar güvenli bir yer olduğunu katılan yabancı rallicilere ve dünyaya göstermek olduğunu ifade eden Serin, "Diğer bir amacımız da Doğu ve Güneydoğu'daki tarihi turistik yerleri tanıtmak.'' dedi.

Serin, 5 etabı bulunan rallinin güzergahının Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Kafkasya, İran ve KKTC'den oluştuğunu dile getirdi.

Tanıtımın ardından Büyükelçi Aydın ve Nadir Serin, Türk takımına ait araca Göbeklitepe ve medya sponsoru TRT'nin logosunu yapıştırdı.

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14. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne (Europa-Orient)

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