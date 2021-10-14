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14 Ekim günlük burç yorumları! Güvende olma ihtiyacınız artabilir

14.10.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğa burcu için bugün öncelikleri kendi doğruları olabilir. Bu da inatçılığı beraberinde getirebilir. İkizler burcu ise davalar ve yasal gündemlerle ilgilenebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Yay burcu ilişkilerinde daha politik olabilir. Oğlak burcu bazı insanlardan uzaklaşma ihtiyacı içinde olabilir. Yalnız olmak, oğlak burcuna kendisini iyi hissettirebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında arkadaşlıklar, ilişkiler ve sosyal çevre ön planda olacaktır. Sosyal medyaya dair gündemler, sosyal medya bazlı işler gündemde olabilir. İlişkilerden oldukça destek göreceğiniz bir gün. Teklifler olabilir.

BOĞA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne sorumluluklar ve planlamalarla başlayabilirsiniz. Önceki günün dağınıklığını bitirerek bir belirsizliği netleştirebilirsiniz. Kendi doğrularınız, kendi kararlarınız ön planda olabilir. Bu da inatçılık ve kararlılığı getirecektir.

İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş ve eğitimle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşma ve uzlaşma noktasında destekleyici enerjiler çalıştığı için ortak kararlar alınabilir, imzalar atılabilir. Davalar ve yasal gündemlerle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne finansal konularla ilgili gündemlerle başlayabilirsiniz. Zorunlu ödemelerinizi tamamlayabilirsiniz. Satış bazlı işler için verimli bir gün olabilir. Güvende olma ihtiyacınız artabilir.

ASLAN

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren ilişkilerinizle ilgili netleşmeler, açık konuşmalar ve ilişkilerle ilgili kararlar gündeme gelebilir. İlişkinizdeki beklentilerinizde netleşebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde doğru sınırlar içinde olma zamanı.

BAŞAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında önemli ve dikkat gerektiren işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Detaylı ve titiz tarafınız işlerinize yansıyabilir. Akşam saatlerinde anlık planlar yapılabilir, daha rahat hareket edebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içerisinde aşk ilişkilerinizde bir tercih ve karar gündeme gelebilir. Duygularınızın ve beklentilerinizin arkasında durmak isteyebilirsiniz. İlişkiler bugünlerde emek veya sabır gerektirebilir. Geçmiş bir ilişki ortaya çıkabilir.

AKREP

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne kendi planlarınız ve kendi hedeflerinizle başlayabilir, yakın ilişkilerde kendi alanınızı ve sınırlarınızı belirleyerek daha rahat hissedebilirsiniz. Bazı ortamlardan veya insanlardan uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde iş başvuruları yapabilir, iş görüşmelerine girebilir ve anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Kişilere ve olaylara daha objektif ve akılcı bakacağınız bir gün. İlişkilerinizde daha politik olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne finansal konularla ilgilenerek başlayacak ve maddi konularda bir emeğinizin karşılığını alabileceksiniz. Bazı insanlardan uzaklaşmak isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Yalnız kalmak veya yalnız planlar içinde olmak daha huzurlu hissettirebilir.

KOVA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne erken başlayabilir, sorumluluklarınıza ve yapılacaklara odaklanabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda daha çok akıl ve mantıkla ilerlemek isteyecek, duygusal konuları da akıl süzgecinden geçireceksiniz.

BALIK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Geçmişe ve geleceğe dair gündemler bugünkü düşüncelerinizi etkileyebilir. Yurtdışı gündemleri, yasal süreçler ve zorunluluklar gündeminizde olabilir. Kadınlarla ilişkiler öne çıkabilir.


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