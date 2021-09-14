14 Eylül günlük burç yorumları! Hırslı, tutkulu veya takıntılı olabilirsiniz!

Kova burcu için bugün, iş hayatından solayı yoğun geçebilir. Yay burcunun ise bugünkü gündeminde harcamalar olacak. İşte Astrolog Merve Rençber’in 14 Eylül 2021 Salı gününe dair Balık, İkizler, Oğlak, Yay, Akrep, Kova, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, Boğa ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün günün ilk yarısı içinde bir koşturmaca durumu içerisinde olacak ve son dakika işleriyle meşgul olacaksınız. İş hayatında yoğun veya stresli bir gün olabilir. Müşteriler ve satışlarınız artabilir. Sınav ve mülakatlar, yasal gündemler de gündeme gelebilir.

BOĞA

Bugün duygu dünyanızda aşırılıklara gidebilir, günün ilk yarısında daha hırslı, tutkulu veya takıntılı olabilirsiniz. İlerleyen saatlerle birlikte mantıksal yaklaşımlar ve öz denetim öne çıkacaktır. Şartları zorlamayın. Riskli yatırımlarınızdan yana sürprizler olabilir.

İKİZLER

Bugün günün ilk yarısında özel hayatınızda ve yakın ilişkilerinizde enerjiler daha yüksek olabilir. Aniden gerilimler, aniden çözülmeler olabilir. Kısa süreli agresyonlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kontrollü ilerleyeceksiniz. Finansal meselelere yöneleceksiniz.

YENGEÇ

Bugün günün ilk yarısında bir işi yetiştirmek, bir işi tamamlamakla ilgili ekstra bir acele veya sıkışıklık içinde olabilirsiniz. Değişen koşullar planlarınızı da değiştirebilir. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizde akılcı yaklaşımınız öne çıkacak.

ASLAN

Bugün günün ilk yarısında beklemediğiniz bir sevindirici haber alabilirsiniz. Şans ve fırsat ummadığınız bir yerden gelebilir. Yasal süreçler, zorunlu ödemeler, riskli yatırımlar ve birikimler de gündeminizde olacaktır. Aşk ilişkilerinizde bir durumu derin bir gözle sorgulayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün güne birden fazla plan ve program ile başlarken gündüz saatlerine dair planlarınızda, görüşmelerinizde son dakika değişiklikleri olacaktır. Öğle saati ve civarında strese kapılmaya ve anlık gerilimlere daha açıksınız. Aktif bir gün geçirin ve spor yaparak günü agresyonlardan uzak tamamlayın.

TERAZİ

Bugün beklemediğiniz haberler alabilir, uzaklardaki kişilerle telepatik bir iletişim içinde olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı başvurular, görüşmeler ve yolculuk aksiyonları gündeminizde olabilir. Geleceğiniz için yatırım yapma, geleceğinizi tasarlama zamanı.

AKREP

Bugün gündüz saatlerinde finansal konularda şans ve şanssızlıklarınız artabilir ve bir arada olabilir. Koşulların istediğiniz gibi ilerlemesine daha çok önem verebilirsiniz. İlerleyen saatlerle ise sevdikleriniz için adım atabilir ve daha planlı ilerleyebilirsiniz.

YAY

Bugün iş hayatı, finansal konular, alınacak-verilecek ödemeler, harcamalar gündeminizde olacaktır. Günün ilk yarısında üstlerinizle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Genç erkeklerden veya otorite figürü kadınlardan destek alabilir veya iş birliği içinde olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün günün ilk yarısında fevri tepkilere ve ani fikir değişikliklerine açıksınız. Anlık bir durum, bir söz veya bir tavır bazı insanlarla ilgili fikirlerinizi değiştirebilir. Uzaklardaki kişilerle telefonlaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygu ve dürtüler daha baskın çalışacak.

KOVA

Bugün günün ilk yarısında iş veya özel hayatınızla bağlantılı organizasyonlar, davetler ve kutlamalar stresli veya koşturmaca içerisinde gerçekleştirilebilir. Arkadaşlarınızın hayatında sürpriz bir durum açığa çıkabilir. İlerleyen saatlerde daha sorgulayıcı ve gözlemci olacaksınız.

BALIK

Bugün günün ilk yarısında ilişkileriniz hızlı yaşanan fakat kısa süren fikir ayrılıklarına, agresyonlara açık olabilir. Karşınızdakileri tavırlarına göre değerlendirebilir, yargılayabilirsiniz. Yasal bir süreciniz streslerle sonuca ve kapanışa, karara gidebilir.



