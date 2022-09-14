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14 Eylül sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 14 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

14.09.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi nedeniyle birçok kişi 14 Eylül 2022 Çarşamba günü "sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtını öğrenmek için İSKİ su kesintisi listesini arama motorlarında araştırıyor. İSKİ'den yapılan açıklama merak konusu oldu. Peki, 14 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 14 Eylül 2022 Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları....

14 Eylül sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 14 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 14 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Megakent İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 14 Eylül 2022 Çarşamba günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları...

su kesintisi

14 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

14 Eylül 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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