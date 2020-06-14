14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.

Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.

İşte 14 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim.

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/540LYBatKN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020

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