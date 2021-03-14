14 Mart Pazar günlük burç yorumları

Yeni ay, bütün burçları farklı farklı etkilerken haftanın son gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları onları nelerin beklediğini merak ediyor. 14 MART 2021 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI KOÇ BURCU (14 MART 2021)

Bugün enerjiniz düşük olabilir. Kendi istekleriniz ve kendi planlarınız doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Akılcı düşünerek aksiyona geçme zamanı. Fırsatları değerlendirin. BOĞA BURCU (14 MART 2021) Bugün dinlenmeye, rahatlamaya vakit ayırabilirsiniz. Can sıkıcı konulardan uzaklaşmak isteyebilir, kendi içinize çekilebilir, kendi alanınızda kalabilirsiniz. İKİZLER BURCU (14 MART 2021) Bugün sosyal çevreniz ön planda olacak. Dostlar ve arkadaşlardan destekler görebilir, teklifler alabilirsiniz. İş ve özel ilişkilerinizde yapıcı davranmaya ve adım atmaya çalışın. YENGEÇ BURCU (14 MART 2021)

Bugün gerilim ve agresyondan kaçınmalı, duygu kontrolünü sağlamaya çalışmalısınız. Kendinizi doldurmaktan kaçının. İş ve finans konularına odaklanabilirsiniz. ASLAN BURCU (14 MART 2021)



Bugün geleceğe dair merakınız, sorgulamanız artabilir. Umudunuzu veya inancınızı korumakta zorlanabileceğiniz durumlar olabilir. Sosyal çevrenizden ve ilşkilerinizden destek ve yardım görebilirsiniz. BAŞAK BURCU (14 MART 2021)

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yaşamınızda farklılık arayışınız artabilir. İş hayatı ve sağlıkla ilgili iyileştirme çabası içinde olabilirsiniz. TERAZİ BURCU (14 MART 2021)

Bugün ilişkilerinizi iyileştirmek için çabalayabilir, ilişkilerinize emek verebilirsiniz. Karşılıklı adımlar attığınız ilişkiler toparlanıyor. Değer ve onay görme isteğiniz artıyor. AKREP BURCU (14 MART 2021)

Bugün kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilir, beslenme düzeninizi ve günlük rutininizi değiştirmek için adımlar atabilirsiniz. Motivasyon düşüklüğünü yemeklerle doldurmaya çalışmayın. YAY BURCU (14 MART 2021)

Bugün sevdiklerinize göstereceğiniz iyilik ve fedakarlıklarla ilişkilerinizde keyifli ve uyumlu enerjiler yaratabilirsiniz. Daha flörtöz olabileceğiniz bir gün. Özgürleşme isteği zaman zaman artabilir.