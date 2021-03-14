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14 Mart Pazar günlük burç yorumları

Seo Editör-3 Seo Editör-3 14.03.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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14 Mart Pazar günlük burç yorumları

Balık yeni ayının gelmesi ile birlikte yeni ayın Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını nasıl etkilediği merak ediliyor Astrolog Merve Rençber, 14 Mart 2021 Pazar günü burçları nelerin beklediğini sizler için anlattı...

Yeni ay, bütün burçları farklı farklı etkilerken haftanın son gününde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları onları nelerin beklediğini merak ediyor.

14 MART 2021 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU (14 MART 2021)

Bugün enerjiniz düşük olabilir. Kendi istekleriniz ve kendi planlarınız doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Akılcı düşünerek aksiyona geçme zamanı. Fırsatları değerlendirin.

BOĞA BURCU (14 MART 2021)

Bugün dinlenmeye, rahatlamaya vakit ayırabilirsiniz. Can sıkıcı konulardan uzaklaşmak isteyebilir, kendi içinize çekilebilir, kendi alanınızda kalabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (14 MART 2021)

Bugün sosyal çevreniz ön planda olacak. Dostlar ve arkadaşlardan destekler görebilir, teklifler alabilirsiniz. İş ve özel ilişkilerinizde yapıcı davranmaya ve adım atmaya çalışın.

YENGEÇ BURCU (14 MART 2021)

Bugün gerilim ve agresyondan kaçınmalı, duygu kontrolünü sağlamaya çalışmalısınız. Kendinizi doldurmaktan kaçının. İş ve finans konularına odaklanabilirsiniz.

ASLAN BURCU (14 MART 2021)

Bugün geleceğe dair merakınız, sorgulamanız artabilir. Umudunuzu veya inancınızı korumakta zorlanabileceğiniz durumlar olabilir. Sosyal çevrenizden ve ilşkilerinizden destek ve yardım görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU (14 MART 2021)

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yaşamınızda farklılık arayışınız artabilir. İş hayatı ve sağlıkla ilgili iyileştirme çabası içinde olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU (14 MART 2021)

Bugün ilişkilerinizi iyileştirmek için çabalayabilir, ilişkilerinize emek verebilirsiniz. Karşılıklı adımlar attığınız ilişkiler toparlanıyor. Değer ve onay görme isteğiniz artıyor.

AKREP BURCU (14 MART 2021)

Bugün kişisel gelişim konularıyla ilgilenebilir, beslenme düzeninizi ve günlük rutininizi değiştirmek için adımlar atabilirsiniz. Motivasyon düşüklüğünü yemeklerle doldurmaya çalışmayın.

YAY BURCU (14 MART 2021)

Bugün sevdiklerinize göstereceğiniz iyilik ve fedakarlıklarla ilişkilerinizde keyifli ve uyumlu enerjiler yaratabilirsiniz. Daha flörtöz olabileceğiniz bir gün. Özgürleşme isteği zaman zaman artabilir.

OĞLAK BURCU (14 MART 2021)

Bugün agresyon ve fevrilikten kaçınmaya, ana göre hareket etmeye ve takıntılardan uzak durmaya çalışın. Finansal konular aile içerisinde konuşulabilir. Yaşamınızda eksikliğini duyduğunuz konuda değişimi ve gelişimi yaratmak için adımlar atabilirsiniz.

KOVA BURCU (14 MART 2021)

Bugün yetersizlik duygusu ve abartılı öz eleştiriler yaşama dair inancınızı ve motivasyonunuzu düşürebilir. Hedefleriniz ve kararlarınızın arkasında durun, öz değerinizi fark etmeye çalışın. Aşk ilişkilerinde uzlaşma ve barışma arzusu duyabilirsiniz.

BALIK BURCU (14 MART 2021)

Bugün eviniz ve aileniz için harcamalar yapabilirsiniz. Yaşam alanınızda ufak değişiklikler yapmak enerjinizi tazeleyebilir. Rutinler zaman zaman sıkılganlık duymanıza neden olabilir. Kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz.


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