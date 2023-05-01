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14 Mayıs'ı hatırlattı, işçilere yönelik atılan adımları anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı: Siz işçi kardeşlerim...

01.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere seslendiği bir mesaj yayımladı. "Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım" diyen Erdoğan, iktidarları döneminde işçilere yönelik atılan adımları sıraladı.

14 Mayıs'ı hatırlattı, işçilere yönelik atılan adımları anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs' mesajı: Siz işçi kardeşlerim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan işçiler için mesaj paylaştı. Seçimlere ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna da değinen Erdoğan asgari ücretle ilgili gelişmelere de yer verdi.

"ÖRGÜTLENME, SENDİKAL HAKLAR, İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ..."

"Sevgili işçi kardeşlerim" hitabıyla başladığı mesajında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim.

Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık.

Başlıksız-2

2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık.

Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum."

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Recep Tayyip Erdoğan

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