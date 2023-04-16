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  4. 14 MAYIS SEÇİMLERİ: Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? Oylar hangi hallerde geçersiz olur? YSK'dan açıklama geldi

14 MAYIS SEÇİMLERİ: Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? Oylar hangi hallerde geçersiz olur? YSK'dan açıklama geldi

16.04.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler için geri sayım sürerken gözler YSK seçmen kağıtlarına çevrildi. Kişilerin oy kullanacakları sandık numarası ve sıra numarasının yer aldığı seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılacağı tarih YSK tarafından paylaşılan seçim takvimi ile netleşti. Merak edilen bir diğer konu ise geçersiz oylar oldu. Kullanıcılar hangi, hallerde oyların geçersiz olacağını araştırıyor. Peki, Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? Oylar hangi hallerde geçersiz olur?

14 MAYIS SEÇİMLERİ: Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? Oylar hangi hallerde geçersiz olur? YSK'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için heyecan başladı. Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin iyiden iyiye yaklaşmasıyla Türkiye genelinde oy kullanacak 60 milyon kişi de seçmen listelerini takip ediyor. Seçmen kağıtlarının açıklanma tarihi ve geçersiz oy durumları merak ediliyor.İşte 14 Mayıs seçimlerine ait seçmen kağıtları ve geçersiz oy şartları...

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart saat 08.00’de askıya çıktı, seçmen listeleri 2 Nisan Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirildi. Bu süre içinde, kaydı olmayan depremzedeler ve diğer seçmenler ilgili ilçe seçim kurullarına başvurarak seçmen olabildiler. 7 Mayıs’ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

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SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NEREDEN ALINIR?

Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş ve seçmen listelerinde kayıtlı olan her vatandaşın seçim günü zorunlu olduğu oy kullanma işlemi için seçmen kağıtlarıyla oy vermeye gitmesi gerekiyor.

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e-Devlet sistemi üzerinden seçmen kağıdı bilgilerine erişilebilir. Eğer seçmen kaydı yapılmışsa, seçmenin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak seçmen kağıdı bilgilerini kontrol edebilir. Ayrıca seçmen kağıdı, il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınabilir. Seçmen kağıdı, ilgili nüfus müdürlüğüne kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport gibi) ile başvurarak alınabilir. Başvuru sırasında, seçmenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve seçmenlik durumunu gösteren belgeler istenebilir.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLUR?

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenleri geçersiz oy kullanımı konusunda uyardı. Oyun geçersiz sayılacağı halleri bir videoda paylaşan YSK, vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulundu.

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Paylaşılan videoda, "evet", "tercih" mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

14 MAYIS SEÇİM TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

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