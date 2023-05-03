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  4. 14 Mayıs'ta nerede oy kullanacağım, hangi okul ve sandıkta? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama

14 Mayıs'ta nerede oy kullanacağım, hangi okul ve sandıkta? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama

03.05.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Yurt içi seçmen kağıtları halen dağıtılmaya devam ediyor. Peki, 14 Mayıs'ta nerede oy kullanacağım, hangi okul ve sandıkta? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

14 Mayıs'ta nerede oy kullanacağım, hangi okul ve sandıkta? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yurt içi seçmenleri hangi okul ve kaç numaraları sandıkta oy kullanacaklarına dair sorgulamalarına hız verdi. 14 Mayıs'ta seçmen için önceden belirtilen okul ve sandıkta oy kullanılabilecek. İşte detaylar...

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

seçim sandık görevli

YSK SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

seçim zarfı

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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