14 Nisan On Numara hangi günler oynanıyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara ne kadar devretti? Bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Piyango tv ve Youtube kanalından canlı yayınlanan çekiliş yine büyük ilgi görüyor. On Numara 14 Nisan Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 'On Numara hangi günler çekiliyor, sonuçları açıklandı mı ve ne kadar devretti?' sorularının cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekilişi 14 Nisan Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek.

14 NİSAN ON NUMARA HANGİ GÜNLER OYNANIYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

14 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI EKRANI İÇİN TIKLAYIN



ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

10 Nisan On Numara çekiliş sonuçları heyecanla takip edildi. Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen çıkmadı. Çekiliş, 301,9 bin ile devretti.

Bu akşam gerçekleştirilecek haftanın son On Numara çekilişinde 10 bilen olacak mı yoksa yine mi devredecek merak konusu oldu.

10 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI