14 Şubat mucizesine hazır olun! Ünlü astrologtan kaderi değiştiren ritüel

Gökyüzündeki hareketlilik 9–15 Şubat haftasında burçların kaderini yeniden şekillendiriyor. Astrolog Nuray Sayarı, aşk, para ve sağlık alanlarında kritik gelişmelerin yaşanacağı bu özel haftanın yıldız haritasını yorumladı. Sevgililer Günü öncesinde paylaştığı 'aşkı çeken ritüel ise dikkat çekti.

Gökçen Kökden

Astrolog Nuray Sayarı, 9–15 Şubat haftasına damga vuracak gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. Aşk, para ve sağlık alanlarında kritik gelişmelerin yaşanacağı bu özel haftada bazı burçlar şans rüzgarını arkasına alırken, bazıları ise zorlu sınavlardan geçecek.

HAFTANIN ŞANSLI BURÇLARI: ASLAN, BOĞA, KOVA

Sayarı’ya göre bu hafta yıldızların desteğini en güçlü hissedecek burçlar Aslan, Boğa ve Kova. Bu üçlü, özellikle aşk ve kariyer alanında önemli fırsatlarla karşılaşabilir. Yeni başlangıçlar, sürpriz teklifler ve olumlu gelişmeler kapıda.

OĞLAKLAR İÇİN ZORLU HAFTA

Haftanın en şanssız burcu olarak Oğlakları işaret eden Sayarı, "Öfke kontrolü problemi ve artan sorumluluklar onları fazlasıyla gerecek" uyarısında bulundu. İş yükünün artması ve duygusal baskılar, Oğlakları zorlayabilir.

GÜNEŞ KOVA’DA: AŞKTA KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Güneş’in Kova burcundaki hareketi ilişkilerde dalgalanmalara yol açıyor. Bu durum bazı burçlar için yeni aşklar getirirken, bazıları için kafa karışıklığı yaratabilir. Terazilerin hayatlarının aşkına bir adım daha yaklaşacağı belirtilirken, Akreplerin ise maddi anlamda şanslı bir döneme girdiği ifade edildi.

AKREPLERE PARA YAĞMURU, TERAZİLERE BÜYÜK AŞK

Finansal anlamda güçlenecek olan Akrepler, beklenmedik gelirler elde edebilir. Teraziler ise romantik açıdan hareketli bir hafta geçirecek; yeni tanışmalar ve ciddi ilişkiler gündeme gelebilir.

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL: AŞKI ÇEKEN RİTÜEL

Nuray Sayarı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yapılabilecek özel bir aşk ritüelini de paylaştı.

Ritüelin 14 Şubat’tan 3 gün önce yapılması gerektiğini belirtti.

Ritüelin adımları:

  • Beyaz bir kağıt ve kurşun kalem hazırlayın.
  • Gül yağı veya lavanta yağı edinin.
  • Önce pembe ve beyaz mumları yakın.
  • Kalbi boşsanız, istediğiniz ilişkiyi kağıda yazın ya da çizin.
  • Kağıdın sol üst köşesine bir damla lavanta yağı, sağ alt köşesine bir damla gül yağı damlatın.
  • Kağıdı dört kat yapın.
  • Beyaz mumu kağıt bitene kadar yakın, pembe mum ise kendiliğinden sönene kadar yansın.
  • Mumları yakarken dileklerinizi içinizden geçirin.

GÖKYÜZÜNÜN MESAJI NET

Bu hafta, duyguların yoğunlaştığı, sürprizlerin bol olduğu ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Doğru adımlar atıldığında gökyüzü birçok burç için olumlu fırsatlar sunuyor.

