Melek yüzlü görünüp şeytana pabucunu ters giydiren 3 burç

Oldukça zeki olan bu 3 burç hem sakin tavırları hem de stratejik hareketleri ile herkesi şaşırtmayı başarıyor. Masum duruşlarıyla beklenmedik hamleler yapan bu 3 burç, Zodya'ın en tehlikelileri olarak biliniyor. İşte zekası ile şeytana bile pabucu ters giydirecek buçlar.

AKREP

Zodyak’ın en gizemli ve en derin karakterlerinden biri olan Akrepler, dışarıdan sakin ve kontrollü görünür. Duygularını kolay kolay belli etmez. Ancak sezgileri son derece kuvvetlidir ve karşısındaki kişiyi adeta röntgen gibi okur. Stratejik zekâsı ve duygusal derinliği onu 'en tehlikeli' burçlar listesinde zirveye taşır. Bir Akrep burcu kırıldığını unutmaz ve hamle yapmak için hiç beklenmedik bir zamanı kollar. Olayı unuttuğunu sanırsınız ancak o her şeyi kafasında planlamıştır.

OĞLAK

Oğlak burcu duygularını açıkça sergilemez ve bu soğukkanlı tavrının arkasında güçlü bir planlama yeteneği vardır. Uzun vadeli düşünür, hedef belirler ve adımlarını buna göre atar. Yüzünde masum bir ifade olsa da içinde ciddi bir strateji döner. Onu tehlikeli yapan şey ani çıkışları değil, sabırla ilerlemesidir. Beklenmedik anda beklenmedik hamleler tam bir Oğlak burcu davranışıdır.

BOĞA

Boğa burcu kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak hatada bile sizi alt edecek yeteneklerini ortaya çıkarır. Eğer Boğa burcunun damarına bastıysanız son derece stratejik bir şekilde üstelik hiç çaktırmadan bütün planı kurar ve en beklenmedik anda karşılığını verir. İnatçı olan Boğaların son derece sakin, içine kapanık hallerinin altında kimsenin görmediği bir plan ustalığı yatar. Gülümser, susar, izler…