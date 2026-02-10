Bu ürünü bulaşık makinesine asla koymayın! Sosyal medyayı ikiye böldü

Bir tüketici kuruluşu, bulaşık makinesinin mutfak bıçaklarını zamanla körelttiğini ve paslanmaya yol açabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Mutfakta temizlik yaparken farkında olmadan yapılan yaygın hatalardan biri, bıçakları bulaşık makinesinde yıkamak. Uzmanlara göre bu alışkanlık, mutfak bıçaklarının ömrünü ciddi şekilde kısaltabiliyor. Bir tüketici sayfası mutfak bıçaklarının bulaşık makinesinde yıkanmasının zamanla geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini savunuyor.

Which'e göre göre bıçakların, bulaşık makinesinde diğer çatal bıçaklarla çarpışması ve yüksek ısıya maruz kalması, keskin kenarlarda küçük kırıklara neden oluyor. Bu durum bıçağın kısa sürede körelmesine yol açarken, kullanılan deterjanlar ve tuzlar da metal yüzeyi zayıflatıyor.

KESKİN BIÇAKLAR İÇİN FELAKET

Which tarafından paylaşılan bir TikTok videosunda, bulaşık makineleri için net bir uyarı yapıldı. Videoda, "Bulaşık makinesinden uzak durun. Kullanışlı olabilir, ancak keskin bıçaklar için tam anlamıyla bir felaket bölgesidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yüksek sıcaklığın bıçak saplarının şeklini bozabileceği, güçlü su basıncının ise bıçağı diğer mutfak eşyalarına çarptırarak kesici kenarda mikroskobik kırıklar oluşturduğu belirtildi. Uzmanlara göre bu küçük hasarlar, bıçağın keskinliğini anında azaltıyor.

PAS VE SAP HASARI RİSKİ

Which?’in uyarılarını destekleyen bir değerlendirme de bir mutfak gereçleri markası tarafından paylaşıldı. Marka, bulaşık makinesinin pratik olmasına rağmen mutfak bıçakları için zararlı olabileceğini vurguladı. Açıklamada, "Tekrarlanan bulaşık makinesi kullanımı zamanla bıçakların körelmesine neden olabilir. En kötü senaryoda ise paslanarak tamamen kullanılamaz hâle gelebilirler" denildi.

Özellikle ahşap saplı bıçaklarda riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekilerek, yüksek ısı ve nemin ahşap sapların şişmesine, çatlamasına ve kırılgan hâle gelmesine yol açabileceği ifade edildi.

ELDE YIKAMA TAVSİYESİ

Uzmanlara göre bıçakların korunması için en güvenli yöntem, ılık su ve hafif bir bulaşık deterjanıyla elde yıkamak. Yıkamanın ardından bıçakların hemen yumuşak bir bezle kurulanması da paslanmayı önlemek açısından önem taşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Bu uyarılar sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar uzmanlara hak verirken, bazıları ise yıllardır bıçaklarını bulaşık makinesinde yıkadıklarını ve sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Bir Reddit kullanıcısı, "Bıçaklarım 30 yıldır bulaşık makinesinde yıkanıyor. Hiçbir sorun yaşamadım ama ucuz bıçaklar" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise, "Bir bıçağı elde yıkayıp kurutmak bir dakika sürüyorsa, bulaşık makinesinde zarar görme riskini neden alalım?" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise yalnızca düşük kaliteli veya sentetik saplı bıçakları makineye koyduklarını, kaliteli bıçaklarını ise mutlaka elde yıkadıklarını belirtti.