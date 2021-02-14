14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İlk Sevgililer Günü ne zaman kutlandı?

Kimilerinin aylarca beklediği, kimilerinin ise 'ne gerek var' dediği 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Bu özel güne inanan çiftler birbirlerine hediyelerini alırken, diğer kesim ise 'bunlar hediye tuzağı, ne gerek var' diyerek normal bir gün gibi yaşamaya devam ediyor. Fakat iki tarafından da merak ettiği şey 'Nedir bu 14 Şubat Sevgililer Günü'. İşte tüm detaylar...

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN HİKAYESİ VE TARİHÇESİ

Sevgililer Günü'nün tarihçesi ise III. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. İlk rivayete göre, 270 yılında Roma İmparatoru II. Claudius, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Ona göre evlilikler hiçbir işe yaramıyordu ve yasaklanması herkesin iyiliği için olacaktı. Yasağa karşı gelen Interamma piskoposu Valentin iki genci evlendirme suçuyla yakalandı ve 14 Şubat 270’te idam edildi. Valentin hapiste idam cezasını beklerken gardiyanlardan birinin görme engelli kızına aşık olur ve bir mucize eseri kızın bu aşk ile gözleri açılır. Bu olayın ardından ise Valentine kıza 14 Şubat sabahında “Valentin’inden” yazılı bir mektup bırakarak ölüme gider.