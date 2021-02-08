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14 Şubatt’ta sevgilinize alınabilecek en iyi otomobil hangisi?

08.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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14 Şubatt’ta sevgilinize alınabilecek en iyi otomobil hangisi?

14 Şubat sevgililer günü yaklaşıyor. Peki eşinize alacağınız hediyeyi belirlediniz mi? Yoksa sınırları zorlayıp bir otomobil mi almaya karar verdiniz? 14 Şubatt’ta sevgilinize alınabilecek en iyi B segmenti otomobil hangisi?

Sevgililer gününe sayılı günler kala hediye seçmek oldukça zorlaşıyor. Eşinize 14 şubat için hediye almak yeterince zor mu? Ona bir otomobil almaya ne dersiniz? Tamam katılıyoruz otomobil fiyatları fazlasıyla arttı. Ancak hala cazip seçenekler piyasada bulunuyor. Bizde sizler için o cazip seçenekleri sıraladık. 14 Şubatt’ta sevgilinize alınabilecek en iyi B segmenti otomobil hangisi?

Nissan Micra

YENİ 2021 NISSAN MICRA

Micra, kadınlar ile özdeşleşmiş bir model aslında. Önceki nesillerinde yer alan versiyonların hemen hepsi basit kullanım için tasarlanmış. Eğer ki Nissan Micra’yı 14 Şubat sevgililer gününde almayı düşünüyorsanız kampanyalı olarak 181.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Volkswagen polo

YENİ 2021 VOLKSWAGEN POLO

B segmenti otomobiller arasında en çok tercih edilen modellerden biri oluyor. Bu model gerek tasarımı gerekse teknolojik detaylarıyla ön planda. Modelin şu an ki başlangıç satış fiyatı 181.800 TL olarak belirlenmiş.

toyota yaris

YENİ 2021 TOYOTA YARIS

Model tasarım konusunda yenilendi. Tamamen değişen model, ekonomik olan hibrit seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Yaris’in başlangıç fiyatı 209.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Nissan Juke

YENİ 2021 NISSAN JUKE

Tasarım konusunda hemen herkesi kendine hayran bırakan Nissan Juke, geçtiğimiz günlerde yenilendi. Tasarım konusunda yine iddiasını koruyan model, 229.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

MINI Cooper

YENİ 2021 MINI COOPER

Belki de kadınların en çok sevdiği otomobillerden olan MINI Cooper geçtiğimiz günlerde yenilendi. Elektrikli modelin de aileye eklenmesinin ardından modelin ürün gamı da oldukça genişledi. Model 322.283 TL’den başlayan fiyatlar ile listemizin en pahalı otomobili oluyor.

fiat panda cross

YENİ FIAT PANDA CROSS 4X4

Eşiniz araziyi seviyor ve küçük otomobillerden de hoşlanıyorsa kesinlikle Panda Cross 4x4 tam size göre. Model 194.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta


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