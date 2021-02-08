14 Şubatt’ta sevgilinize alınabilecek en iyi otomobil hangisi?

Sevgililer gününe sayılı günler kala hediye seçmek oldukça zorlaşıyor. Eşinize 14 şubat için hediye almak yeterince zor mu? Ona bir otomobil almaya ne dersiniz? Tamam katılıyoruz otomobil fiyatları fazlasıyla arttı. Ancak hala cazip seçenekler piyasada bulunuyor. Bizde sizler için o cazip seçenekleri sıraladık. 14 Şubatt’ta sevgilinize alınabilecek en iyi B segmenti otomobil hangisi?

YENİ 2021 NISSAN MICRA

Micra, kadınlar ile özdeşleşmiş bir model aslında. Önceki nesillerinde yer alan versiyonların hemen hepsi basit kullanım için tasarlanmış. Eğer ki Nissan Micra’yı 14 Şubat sevgililer gününde almayı düşünüyorsanız kampanyalı olarak 181.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

YENİ 2021 VOLKSWAGEN POLO

B segmenti otomobiller arasında en çok tercih edilen modellerden biri oluyor. Bu model gerek tasarımı gerekse teknolojik detaylarıyla ön planda. Modelin şu an ki başlangıç satış fiyatı 181.800 TL olarak belirlenmiş.

YENİ 2021 TOYOTA YARIS

Model tasarım konusunda yenilendi. Tamamen değişen model, ekonomik olan hibrit seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Yaris’in başlangıç fiyatı 209.200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.