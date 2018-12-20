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14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan ortaokul öğretmeninin avukatları, çocuğun rızası olduğunu öne sürerek cezanın düşük tutulmasını talep etti.

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Şubat ayında yakalanan 27 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson’un davası sürerken, şoke edici detaylar da gelmeye devam ediyor.

Ekim ayında öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden genç kadının avukatları, mahkemeden az ceza almak için çocuğun rızası olduğunu öne sürdü.

Polis, genç kadının geçen yılın Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıklamıştı.

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Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer almıştı. Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını söylediği de belirtilmişti.

Daha sonra kadın, öğrencisiyle otomobilinde ve evinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.

Stephanie Peterson’un 2015’ten beri evli olduğu açıklanmıştı.

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