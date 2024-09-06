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  4. 14 yaşındaki çocuk annesinin aracıyla dehşet saçtı! 3 araç hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı, cezası annesine kesildi

14 yaşındaki çocuk annesinin aracıyla dehşet saçtı! 3 araç hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı, cezası annesine kesildi

06.09.2024 12:14
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Trafikte görmek istemediğimiz bir olay Antalya'da yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuk annesinin aracını yüksek hızla kullanırken seyir halinde bir araca çarptı. Duramayan araç devamında da park halindeki bir araca çarparak durabildi. 3 aracı hurdaya çeviren çocuk sürücü 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Ekipler aracın sahibi anneye 12 bin 977 lira ceza kesti.

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki bir başka araca çarptıktan sonra kaldırımda park halinde bulunan 2 otomobili de hurdaya çevirerek durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kaza yapan 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün araç sahibi olan annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı.

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YÜKSEK HIZLA SEYREDİYORDU

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. 8503 sokakta seyir halindeki Batu G.'nin kullandığı 06 ACU 278 plakalı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı 06 CKP 754 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 06 ACU 278 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki 07 ADU 666 plakalı otomobile, bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan 33 VZ 726 plakalı otomobile çarptı.

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3 ARAÇ HURDAYA ÇIKTI

4 aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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CEZAYI ANNESİ YEDİ

Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya hurda
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