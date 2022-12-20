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14 yaşındaki erkek çocuğuna iğrenç görüntüler göndermişti! Kırşehir Belediyesi'nden açıklama geldi...

20.12.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Belediyesi'nda yaşanan skandal gündem olmuştu. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı M.Z.'nin 14 yaşındaki erkek çocuğuna cep telefonuyla cinsel organını gösteren fotoğraflar gönderdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Kırşehir Belediyesi, tacizle suçlanan çalışanın işten kovulduğunu açıkladı.

14 yaşındaki erkek çocuğuna iğrenç görüntüler göndermişti! Kırşehir Belediyesi'nden açıklama geldi...

Olay, geçen 16 Aralık günü Kırşehir’de meydana geldi. M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı. Durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z. ile oğlu B.D. arasındaki yazışmaların çıktısını aldı. Y.D., ardından belediye binasına gelerek duruma tepki gösterdi. Belediye önünde kendisiyle ilgilenilmemesine de tepki gösteren Y.D., "Bu kişi erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organını atıyor” diye bağırdı.

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GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı belediye binası önünde Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

M.Z.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen anne Y.D. dün, şüphelinin Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan adresini kaldırım taşıyla bastı. M.Z.'nin kapısının önünde bağıran öfkeli anne Y.D., "Adalet gereğini yapmıyorsa ben kendi adaletimi sağlayacağım. Kendi ellerimle cezasını vereceğim. Yeter artık kaç ailenin canı yanacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben ailesi olarak çocuğumu korumakla görevliyim. Neden tekrar bu pislikleri dışarı çıkarıyorsunuz. Daha kaç kişinin canı yanacak? Neyi bekliyorsunuz?" dedi.

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Y.D., olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı. M.Z. ise yeniden gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

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Olayla ilgili Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın duyurulmasının hemen akabinde; aynı gün ilgili birimimiz tarafından çocuğun babasından dilekçe alınmasının ardından 12 Aralık 2016'da işe başlamış olan çalışanla ilgili yasal prosedür işletilmiş, 16 Aralık saat 14.00’te toplanan Disiplin Kurulu kararı ile saat 14.42’de iş akdi feshedilmiştir. Kırşehir Belediyesi olarak böylesi bir konuda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman mağduriyet yaşayanın yanında olacağımızı belirtmekle birlikte; yaşanan olumsuz olaylar vesilesiyle belediyemizin ve Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu ile birlikte olayla hiçbir ilgisi bulunmayan sorumlu müdürlerimizin de haksız bir şekilde hiçbir trole, hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan, hukukunu koruyarak kamunun mallarını hiç kimseye yedirmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." (DHA)

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Kırşehir taciz

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