Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAŞAKŞEHİR'de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Murat Ş., olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında suçu işlediğini belirterek, "Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin sarıldığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, Çok pişmanım" dedi. Sanık Murat Ş.'yi "Cinsel istismar" suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Başakşehir'de 25 Haziran'da meydana gelen olay şöyle oldu:

Marketten ekmek alarak evine giden B.Y.'yi (14), Murat Ş. (29) takip etti. Murat Ş., evine yaklaştığı sırada B.Y.'ye sıkı şekilde sarıldı ve yol üstünde bulunan çalılık bölgeye götürdü. Murat Ş., B.Y.'yi yere yatırmaya çalıştı. Direnen ve bağıran B.Y., bu şekilde kurtulmayı başardı. B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi, Murat Ş. de korkarak olay yerinden kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.