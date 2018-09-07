14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Samsun’da öz babasının kendisine zorla uyuşturucu sattırdığını iddia eden 14 yaşındaki B.Ü. devletten yardım istiyor.

Babasının kendisine zorla alkol ve uyuşturucu kullandırdıktan sonra taciz ettiğini de iddia eden kız çocuğu, evden kaçarak teyzesine sığındı. Korktuğu için annesine bir şey anlatmayan ve tüm yaşadıklarını teyzesiyle paylaşan küçük kız, daha sonra savcılığa giderek babasından şikayetçi oldu.

KAÇIP TEYZESİNE SIĞINDI

Olayla ilgili konuşan B.Ü.’nün annesi G.Ç., “Kızım kaçıp teyzesinin yanına sığınmış. Bana korkudan anlatamamış. Ben zaten şüphelenmiştim. Kızımı ben dikkatli olması konusunda uyarıyordum. 2 yıl oldu ben o şahıstan boşandım. Ancak sürekli evimize girerek bizi rahatsız ediyordu. Ben yokken de eve gelip gidiyordu. Benim çocuklarımın yaşadıklarını başkaları yaşamasın istiyorum. Sadece devletten yardım istiyorum. Biz zaten konuyla ilgili savcılığa da ifade vererek şikayetçi olduk. Ben 20 sene o kişiyle mücadele ettim. Şiddet gördüm. Ben defalarca ayrılmak istedim ancak sürekli çocuklarımla beni tehdit etti. Çok üzgünüm. Keşke çocuğum bu kadar acı yaşamadan önce her şeyin farkına varabilseydik. Zaten o şahıs uyuşturucu da kullanıyor. Sürekli cezaevine girip çıktı. Uyuşturucu kullanıp satmaktan da cezaevine girdi. Şu anda da birçok mahkemesi var. Ben böyle kişilerin içimizde barınmasını istemiyorum. Bize sahip çıkılmasını istiyorum” dedi.