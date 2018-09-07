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14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Samsun'da 14 yaşındaki B.Ü., babasının kendisine zorla alkol ve uyuşturucu kullandırdığını, bunları sattırdığını ve hatta taciz ettiğini öne sürerek devletten yardım istedi. Kız çocuğu, "Beni bir gün araba kullandırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Arabada bana mavi bir hap vererek bunu bana içirdi. Ben bunu içtiğimde direk midem bulandı ve hiç bir şey hatırlamamaya başladım. Sürekli o bir şeyler paketleyerek bana ‘bunları oraya buraya götür’ diyordu. Beni 5 kez taciz etti" dedi.

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Samsun’da öz babasının kendisine zorla uyuşturucu sattırdığını iddia eden 14 yaşındaki B.Ü. devletten yardım istiyor.

Babasının kendisine zorla alkol ve uyuşturucu kullandırdıktan sonra taciz ettiğini de iddia eden kız çocuğu, evden kaçarak teyzesine sığındı. Korktuğu için annesine bir şey anlatmayan ve tüm yaşadıklarını teyzesiyle paylaşan küçük kız, daha sonra savcılığa giderek babasından şikayetçi oldu.

KAÇIP TEYZESİNE SIĞINDI

Olayla ilgili konuşan B.Ü.’nün annesi G.Ç., “Kızım kaçıp teyzesinin yanına sığınmış. Bana korkudan anlatamamış. Ben zaten şüphelenmiştim. Kızımı ben dikkatli olması konusunda uyarıyordum. 2 yıl oldu ben o şahıstan boşandım. Ancak sürekli evimize girerek bizi rahatsız ediyordu. Ben yokken de eve gelip gidiyordu. Benim çocuklarımın yaşadıklarını başkaları yaşamasın istiyorum. Sadece devletten yardım istiyorum. Biz zaten konuyla ilgili savcılığa da ifade vererek şikayetçi olduk. Ben 20 sene o kişiyle mücadele ettim. Şiddet gördüm. Ben defalarca ayrılmak istedim ancak sürekli çocuklarımla beni tehdit etti. Çok üzgünüm. Keşke çocuğum bu kadar acı yaşamadan önce her şeyin farkına varabilseydik. Zaten o şahıs uyuşturucu da kullanıyor. Sürekli cezaevine girip çıktı. Uyuşturucu kullanıp satmaktan da cezaevine girdi. Şu anda da birçok mahkemesi var. Ben böyle kişilerin içimizde barınmasını istemiyorum. Bize sahip çıkılmasını istiyorum” dedi.

5 DEFA TACİZ ETTİ

Babasının kendisine uyuşturucu sattırdığını ve tacizde bulunduğunu iddia eden B.Ü. ise "Beni bir gün araba kullandırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Arabada bana mavi bir hap vererek bunu bana içirdi. Ben bunu içtiğimde direk midem bulandı ve hiç bir şey hatırlamamaya başladım. Sürekli o bir şeyler paketleyerek bana ‘bunları oraya buraya götür’ diyordu. Ben de ne olduğunu bilmeden götürüyordum. Ben son zamanlarda anlamaya başladım uyuşturucu madde olduğunu. Daha sonra bana uyuşturucu madde kullandırarak bana 5 kere tacizde bulundu. Benim psikolojim çok bozuldu. Ben daha sonra evden kaçarak teyzeme sığındım. Durumu ona anlattım. Korktuğum için kimseye derdimi anlatamamıştım. Teyzemin sayesinde gidip şikayetçi oldum. Onun yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Benim yaşıtlarım parklarda oynarken ben onun zoruyla bilmediğim kişilere uyuşturucu getirip götürdüm. Şimdi ise devlete sığındım ve devletten yardım istiyorum. Şikayetçi olduk ancak şuan hala dışarıda geziyor. Ben onun yüzünden sokağa çıkmaya korkuyorum. Bize lütfen yardım etsinler” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu istismar Samsun

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