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  4. 14 yaşındaki kızla birlikte dudak uçuklatan hırsızlık yaptı! 3 aylık bebeğiyle birlikte hapse girdi

14 yaşındaki kızla birlikte dudak uçuklatan hırsızlık yaptı! 3 aylık bebeğiyle birlikte hapse girdi

20.02.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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Akılalmaz olayın adresi Samsun. 29 yaşındaki Gülbahçe Y.(29) , yanında 14 yaşındaki B.P. ile bir eve girdi ve 692 gram altın ile 250 bin lira nakit parayı çaldı. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı hırsızlık olayında şüpheliler yakalandı. 1 milyon 700 bin değerinde hırsızlık yapan kadının 53 suç kaydı ortaya çıktı. İki şüpheli de tutuklandı. Gülbahçe Y., kucağında 3 aylık kızı ile birlikte cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki kızla birlikte dudak uçuklatan hırsızlık yaptı! 3 aylık bebeğiyle birlikte hapse girdi

Samsun'da aparatla kapısını açtıkları evden 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan 53 suç kaydı bulunan kadın hırsız, kucağında 3 aylık kızı ile birlikte tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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692 GRAM ALTIN VE 250 BİN LİRA

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan 53 suç kaydı bulunan Gülbahçe Y.(29) , yanında 14 yaşındaki B.P. adlı kız çocuğu ile birlikte aparat yardımı ile kapı kilidinin dilini düşürmek suretiyle girdikleri evden 692 gram altın ve 250 bin lira çaldılar.

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3 AYLIK KIZI DA HAPSE GİRDİ

Toplam 1 milyon 700 bin liralık altın ve para çalan hırsızlar, kayıplara karıştılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Gülbahçe Y. ile B.P. adlı kızın gerçekleştirildiği tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri, Gülbahçe Y. ile B.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.P. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Gülbahçe Y. ve B.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Gülbahçe Y., kucağında 3 aylık kızı ile birlikte cezaevine gönderildi. (İHA)

AW145715_04Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Samsun
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