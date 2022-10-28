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  4. 14 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan hırsız Diyarbakır’da yakalandı

14 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan hırsız Diyarbakır’da yakalandı

28.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 14 yıl 11 ay 10 gün kesinleştirilmiş hapis cezası olan hırsız yakalandı.

14 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan hırsız Diyarbakır’da yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık ” suçlarından hakkında 14 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan İ.Ö. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır suçlu

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