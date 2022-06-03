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14 yıl kesinleşmiş cezası vardı, Kuşadası'nda yakayı ele verdi! Dünyayı dolaşmış

03.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte kimlikle dünyayı dolaşan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, Aydın'da yakayı ele verdi. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan ve üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I., gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan şahıs hakkında ibraz ettiği ehliyetin de sahte olmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

14 yıl kesinleşmiş cezası vardı, Kuşadası'nda yakayı ele verdi! Dünyayı dolaşmış

Edinilen bilgiye göre, İsveç’te 2013 yılında resmi nikahlı eşini öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsveç Vstertlje doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan B.N.I’nın (38), sahte kimlikle çeşitli ülkelere gittiğini ve son olarak da Türkiye'ye gelerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

ÜZERİNDEN SAHTE İSVEÇ EHLİYETİ ÇIKTI

Ekipler, şahsı Camikebir Mahallesi Öğe Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I, gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan şahıs hakkında ibraz ettiği ehliyetin de sahte olmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

(İHA)

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Aydın
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