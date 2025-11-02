14 yıllık protez çilesi Türkiye’de son buldu... Rus hastanın hayata dönüş hikâyesi: Osseointegrasyonla kayıp bacağını geri kazandı

Rus hasta Ivan Berdnik (36), 14 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kullandığı klasik protezlerin neden olduğu dayanılmaz ağrılar, yaralar ve iltihaplar yüzünden yürüyemez hale gelmişti. Psikolojik olarak da yıpranan Berdnik, çözümü Türkiye’de, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde buldu. Prof. Dr. Adnan Kara’nın gerçekleştirdiği ‘osseointegrasyon’ (kemikle bütünleşen protez) ameliyatı ve Doç. Dr. Mehmet Ağırman’ın fizik tedavisiyle Berdnik adeta yeniden doğdu. Artık ağrısız bir şekilde özgürce yürüyebilen Ivan Berdnik, “Yıllarca eksik olan parçamı burada tamamladım” sözleriyle Türk doktorlarına ve sağlık sistemine teşekkür etti.

“HAYATA DÖNÜŞÜMÜN ADI: OSSEOINTEGRASYON”

Geçmişte yaşadığı sıkıntıları anlatan Ivan Berdnik, “14 yıldır klasik karbon protez kullanıyordum. İlk 5-7 yıl iyiydi ama sonrası kâbus gibiydi. Protezin baskı yaptığı yerlerde sürekli yaralar oluştu, enfeksiyonlar başladı. Artık ne yürüyebiliyor ne de ağrısız bir gün geçirebiliyordum. Sosyal hayattan koptum, içime kapandım. Psikolojik olarak da büyük bir çöküş yaşadım” dedi. Türkiye’ye geliş sürecini de anlatan Berdnik, “Geldiğimde aynı ameliyatı olmuş bir hastayla tanıştım. Kararımı o an verdim. Ameliyat son derece başarılı geçti, artık ağrısız yürüyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kaybettiğim bacağımı değil, umutlarımı geri kazandım” diye konuştu.

“KEMİĞE YÜKLENEN UMUT: TEKNOLOJİYLE HAYATA BAĞLANDI”

Osseointegrasyon ameliyatını gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, yöntemin klasik protez kullanan hastalar için yeni bir hayat olduğunu belirtti. Prof. Kara, “Ivan, ampütasyon seviyesi oldukça yüksekti ve kemik çok kısa kalmıştı. Bu durumda klasik soket protezlerle yürümek neredeyse imkânsız hale gelir. Hastamız da bu nedenle günde sadece 5-10 dakika protez takabiliyordu. Osseointegrasyon ameliyatında, kemiğin içine bir implant yerleştiriyoruz. Bu implant, kemikle bütünleşiyor ve protez doğrudan bu noktaya bağlanıyor. Böylece yük doğrudan kemik üzerinden yere iletiliyor, ciltte yaralar oluşmuyor ve hasta ağrısız yürüyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YENİ NESİL OSSEOINTEGRASYON UYGULAYAN TEK MERKEZİZ”

Prof. Dr. Kara, osseointegrasyon teknolojisinin dünyada sayılı merkezlerde uygulandığını vurgulayarak, “Bu alanda Avrupa’da belli merkezler var. Ancak Türkiye’de yeni jenerasyon osseointegrasyon protezini uygulayan tek merkez biziz. Medipol bünyesinde oluşturduğumuz özel ekibimizle bu alanda öncüyüz. Bu teknoloji sayesinde kısa kemik seviyesine sahip ve klasik protezden fayda görmeyen hastalara gerçek bir yaşam fırsatı sunuyoruz” dedi.

“DÜZENLİ FİZİK TEDAVİ YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRETİYOR”

Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci hakkında bilgi veren Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman ise şu ifadeleri kullandı: “Ivan, bize geldiğinde yürüyemiyordu. Ağrılar, yaralar ve psikolojik yorgunluk onu tamamen sarsmıştı. Osseointegrasyon ameliyatı sonrası hastaya adeta yeni bir uzuv kazandırmış oluyoruz. Ancak bu uzuvla yürümenin yeniden öğretilmesi gerekiyor. Bu süreçte fizik tedavi çok önemli. Ivan’ın birkaç ay sonra merdiven çıkabilecek, bisiklet sürebilecek ve bir yıl sonunda koşabilecek düzeye geleceğini öngörüyoruz. Klasik protezlere göre kullanımı çok kolay ve pratik. Klasik protezler gibi değil; birkaç saniyede takılıp çıkarılabiliyor, üstelik ağrısız.”