14,15 ve 16. dönem İzmir Milletvekili Karagözoğlu için TBMM’de tören düzenlendi

14,15 ve 16. dönem İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM’de tören düzenlendi.

CHP’nin 14,15 ve 16. dönemler İzmir Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Grup Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Coşkun Karagözoğlu için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkan Vekilleri, Karagözoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı. Karagözoğlu’nun naaşı getirildikten sonra Karagözoğlu’nun öz geçmişi okundu ve dua okundu.

Karagözoğlu için Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karagözoğlu’nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda topağa verilecek.

