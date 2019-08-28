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143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

ERZURUM’daki Tortum Gölü'nün üzerine yaptırılan 143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah kıyıldı.

143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - ERZURUM’daki Tortum Gölü'nün üzerine yaptırılan 143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah kıyıldı. Fatma-Şerif Demirci çiftinin nikahını kıyan Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, ilk defa cam terasta nikah töreni yapıldığını belirterek, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Tortum'un 35 kilometre kuzeyinde, Erzurum-Artvin yolu üzerinde yer alan Tortum Gölü, 18’inci yüzyılda Kemerli Dağı'ndan inen bir heyelan kütlesinin çayın önünü kapaması sonucu oluştu. Tortum Çayı üzerinde dar ve dik bir vadide 8 kilometre boyunca uzanan gölün suları önündeki seti aşarak şelaleyi oluşturdu. Uzundere Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca bölgenin en önemli turizm merkezi olan Tortum Gölü’nü turizm sektörüne kazandırmak için ‘Tortum Gölü Fyord Park Cam Teras Projesi’ uygulandı. Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek fyord parkı olan cam terasın 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kaplı alanı, 565 metrekare açık alanı bulunuyor. Toplamda bin 110 metrekare alana 143 metre yüksekliğindeki cam teras, göl ve kanyonu izleme imkanı sunuyor.
Göl tabanlı bir vadiye açılan ilk seyir terası niteliğini taşıyan cam teras ilk kez bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Fatma ve Şerif Demirci çiftinin nikahını cam terasta kıydı. Terasın 565 metrekare genişliğindeki açık alanındaki nikah törenine çiftin yakınları katıldı. İlk defa bir cam teras üzerinde nikah kıyıldığını belirten Başkan Aktoprak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Aktoprak, “Böyle bir ilki yaşayan gelin ve damadın hayatında da mutlu olması duasında bulunayım. Her ailede ufak tefek tartışmalar olur, inanıyorum ki nikahını kıyacağım bu çiftin evliliğinde tek bir mutsuzluk dahi olmayacak" dedi. Törenden sonra genç çift, cam terası üzerinde fotoğraf çekildi, beyaz güvercin uçurdu. Başkan Aktoprak, ilçede evlenecek çiftlerin cam terasta nikah kıydırmak için sıraya girdiklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI

143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

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