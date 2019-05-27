"145 ülkede milletimizin adını ve bayrağını temsil ediyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Dünyanın 145 ülkesinde faaliyet yürüten bir teşkilat olarak milletimizin adını, bayrağını oralarda temsil ediyoruz." dedi.

Polat, TDV Genel Müdürlüğünde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve muhabirlerle bir araya geldiği iftar programında, 1975'te kurulan Vakfın 1001 şubesiyle 145 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Vakıf tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi'nin resmi açılışının gelecek günlerde yapılacağını dile getiren Polat, Osmanlı'nın fethettiği bölgelerde inşa ettiği eserler gibi Türkiye tarafından bugün yapılan camilerin de gelecek nesiller için gurur kaynağı olacağını söyledi.

Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kuran Olsun Projesi"ne hayırseverlerce bir milyon 300 bin bağış yapıldığını belirtti.

Vakıf tarafından vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için internet sitesi kurulduğunu anımsatan Polat, Katılım Bankaları Birliğinin rakamlarına göre Türkiye'nin zekat kapasitesinin 55 milyar dolar olduğunu aktardı.