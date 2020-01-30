Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen kazılara, bu yıl yeniden başlandı ve 1462 yıllık İstanbul depreminin izleri ortaya çıktı. KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki kazıların o yıllara ait izleri taşıması nedeniyle İstanbul'un tarihi kronolojisindeki bilinmeyen noktaların aydınlatılmasında önemli rol oynadığı biliniyor.

1462 yıllık İstanbul depreminin izleri ortaya çıktı

Küçükçekmece Gölü havzasında yer alan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşmesi kazıları hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Bathonea'da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu söyledi.

Aydıngün, "Burası çok önemli bir liman yerleşmesi; uluslararası bir aktarma limanı. Yapmış olduğumuz kazılar bize çok farklı bilgiler sağlıyor. Örneğin çok da güncel olan maalesef son günlerde yaşadığımız depremlerin izleri burada da görülüyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz. Örneğin 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem var.

Hatta Ayasofya'nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus'un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi bu deprem için, 'Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır' diyor. Gerçekten yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6'ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik."

"11'İNCİ YÜZYILDAKİ DEPREMİN İZİ SARNIÇTA" Doç.Dr. Aydıngün, şöyle devam etti: "Bathonea kazıları sadece arkeoloji ve tarihe değil pek çok bulgusuyla pek çok bilim dalına da hizmet ediyor. Bunun dışında 11'inci yüzyılda İstanbul'da yaşanmış bir deprem var. Bu depremin izlerini de de yine kazı ekibimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış belirledi.