146T durakları, durak isimleri ve saatleri - 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

146T hattı, Boğazköy’den başlayarak, çeşitli duraklardan geçip Yenikapı’ya kadar ulaşan uzun bir yolculuk sunar. Bu nedenle, hattın duraklarını bilmek, seyahat planlaması açısından yolculara büyük kolaylık sağlar. Güncel durak ve sefer bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek, şehir içi ulaşımda sorun yaşamamak adına oldukça önemlidir. Detaylı güzergah ve saat bilgilerine ulaşmak için İETT'nin web sitesi ve mobil uygulamaları kullanılabilir.
146T durak isimleri aşağıdaki gibidir:
146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı otobüs hattı, hem hafta içi hem de hafta sonu düzenli seferler yapmaktadır. İş günlerinde Boğazköy yönünden 05:30'dan başlayarak akşam 22:20'ye kadar hizmet vermektedir. Hafta sonları ise aynı yönden seferler cumartesi günleri 05:50'te, pazar günleri ise 05:35'te başlar. Cumartesi günleri 22:20'de, pazar günleri ise 22:45'te seferler sona erer. Otobüsler genellikle 10-20 dakikalık aralıklarla kalkmaktadır.