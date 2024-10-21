146T durakları, durak isimleri ve saatleri - 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

146T hattı, Boğazköy’den başlayarak, çeşitli duraklardan geçip Yenikapı’ya kadar ulaşan uzun bir yolculuk sunar. Bu nedenle, hattın duraklarını bilmek, seyahat planlaması açısından yolculara büyük kolaylık sağlar. Güncel durak ve sefer bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek, şehir içi ulaşımda sorun yaşamamak adına oldukça önemlidir. Detaylı güzergah ve saat bilgilerine ulaşmak için İETT'nin web sitesi ve mobil uygulamaları kullanılabilir.

146T durakları

146T durak isimleri aşağıdaki gibidir:

BOĞAZKÖY SON DURAK - Başakşehir

YEŞİLPARK - Başakşehir

ÇAMELİ SOKAK - Başakşehir

İSMET İNÖNÜ CADDESİ - Başakşehir

YASEMEN EVLERİ - Başakşehir

ATASEV EVLERİ - Başakşehir

BOĞAZKÖY ORTAOKULU - Başakşehir

BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİİ - Başakşehir

BİZİMÇATI EVLERİ - Başakşehir

TURGUT ÖZAL BULVARI - Başakşehir

BOĞAZKÖY EVLERİ - Başakşehir

DOĞA EVLERİ - Başakşehir

ATATÜRK BULVARI - Başakşehir

BOĞAZKÖY GİRİŞİ - Esenyurt

YEŞİLTEPE - Esenyurt

KUZEY BATI KAPISI - Esenyurt

BATI KAPISI - Esenyurt

FUNDA - Başakşehir

KIZLI HAVUZ - Başakşehir

GÜL - Başakşehir

BAHÇEŞEHİR CAMİİ - Başakşehir

GÖLET - Başakşehir

ALAÇAYIR - Başakşehir

KARŞIYAKA - Başakşehir

GÖLYAKA - Başakşehir

ISPARTAKULE - Başakşehir

ÇORUH SOKAK - Avcılar

FIRAT CADDESİ - Avcılar

BİZİMEVLER 1 - Avcılar

ISPARTAKULE BLOKLARI - Avcılar

ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ - Avcılar

ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - Avcılar

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ - Avcılar

IŞIK OKULLARI ISPARTAKULE KAMPÜSÜ - Avcılar

TAHTAKALE - Avcılar

NECDET SEMKER İLKOKULU - Avcılar

FIRIN - Avcılar

ÇEŞME - Avcılar

TAHTAKALE YOLU - Avcılar

ŞEHİT HAKİ ARAS - Başakşehir

YARIMBURGAZ YOLU - Küçükçekmece

ALTINŞEHİR MEZARLIĞI - Küçükçekmece

GÜNEY YANYOL - Küçükçekmece

TEMA HASTANESİ - Küçükçekmece

KÜÇÜKÇEKMECE TEM YOL - Küçükçekmece

İMSAN SANAYİ SİTESİ - Küçükçekmece

MASKO 2 - Başakşehir

MASKO 1 - Başakşehir

DEMİRCİLER SİTESİ - Başakşehir

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - Bağcılar

FATİH MAHALLESİ YANYOL - Bağcılar

KEMALPAŞA MAHALLESİ - Bağcılar

YÜZYIL KÖPRÜSÜ - Bağcılar

TUNA MAHALLESİ - Esenler

MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ - Esenler

BİRLİK MAHALLESİ - Esenler

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ - Esenler

ULUBATLI - Fatih

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Fatih

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Fatih

OĞUZHAN - Fatih

İSKENDERPAŞA - Fatih

AKSARAY - Fatih

AKSARAY İSKİ - Fatih

YENİKAPI MARMARAY - Fatih

LANGA-DAVUTPAŞA - Fatih

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI - Fatih



146T saatleri

146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı otobüs hattı, hem hafta içi hem de hafta sonu düzenli seferler yapmaktadır. İş günlerinde Boğazköy yönünden 05:30'dan başlayarak akşam 22:20'ye kadar hizmet vermektedir. Hafta sonları ise aynı yönden seferler cumartesi günleri 05:50'te, pazar günleri ise 05:35'te başlar. Cumartesi günleri 22:20'de, pazar günleri ise 22:45'te seferler sona erer. Otobüsler genellikle 10-20 dakikalık aralıklarla kalkmaktadır.