HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 146T durakları, durak isimleri ve saatleri - 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

146T durakları, durak isimleri ve saatleri - 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan ve 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattını sıkça kullanan vatandaşlar, bu hattın geçtiği duraklar ve güzergah bilgilerini merak etmektedir. Bu hat, İstanbul'un farklı semtlerinden geçerek geniş bir bölgeye hizmet verir ve hattın uzunluğu nedeniyle vatandaşların kalkış saatleri ve duraklar konusunda güncel bilgiye sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Peki, 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

146T durakları, durak isimleri ve saatleri - 146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

146T hattı, Boğazköy’den başlayarak, çeşitli duraklardan geçip Yenikapı’ya kadar ulaşan uzun bir yolculuk sunar. Bu nedenle, hattın duraklarını bilmek, seyahat planlaması açısından yolculara büyük kolaylık sağlar. Güncel durak ve sefer bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek, şehir içi ulaşımda sorun yaşamamak adına oldukça önemlidir. Detaylı güzergah ve saat bilgilerine ulaşmak için İETT'nin web sitesi ve mobil uygulamaları kullanılabilir.

146T durakları

146T durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. BOĞAZKÖY SON DURAK - Başakşehir
    1. YEŞİLPARK - Başakşehir
    1. ÇAMELİ SOKAK - Başakşehir
    1. İSMET İNÖNÜ CADDESİ - Başakşehir
    1. YASEMEN EVLERİ - Başakşehir
    1. ATASEV EVLERİ - Başakşehir
    1. BOĞAZKÖY ORTAOKULU - Başakşehir
    1. BOĞAZKÖY MERKEZ CAMİİ - Başakşehir
    1. BİZİMÇATI EVLERİ - Başakşehir
    1. TURGUT ÖZAL BULVARI - Başakşehir
    1. BOĞAZKÖY EVLERİ - Başakşehir
    1. DOĞA EVLERİ - Başakşehir
    1. ATATÜRK BULVARI - Başakşehir
    1. BOĞAZKÖY GİRİŞİ - Esenyurt
    1. YEŞİLTEPE - Esenyurt
    1. KUZEY BATI KAPISI - Esenyurt
    1. BATI KAPISI - Esenyurt
    1. FUNDA - Başakşehir
    1. KIZLI HAVUZ - Başakşehir
    1. GÜL - Başakşehir
    1. BAHÇEŞEHİR CAMİİ - Başakşehir
    1. GÖLET - Başakşehir
    1. ALAÇAYIR - Başakşehir
    1. KARŞIYAKA - Başakşehir
    1. GÖLYAKA - Başakşehir
    1. ISPARTAKULE - Başakşehir
    1. ÇORUH SOKAK - Avcılar
    1. FIRAT CADDESİ - Avcılar
    1. BİZİMEVLER 1 - Avcılar
    1. ISPARTAKULE BLOKLARI - Avcılar
    1. ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ - Avcılar
    1. ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - Avcılar
    1. ABDİ İPEKÇİ CADDESİ - Avcılar
    1. IŞIK OKULLARI ISPARTAKULE KAMPÜSÜ - Avcılar
    1. TAHTAKALE - Avcılar
    1. NECDET SEMKER İLKOKULU - Avcılar
    1. FIRIN - Avcılar
    1. ÇEŞME - Avcılar
    1. TAHTAKALE YOLU - Avcılar
    1. ŞEHİT HAKİ ARAS - Başakşehir
    1. YARIMBURGAZ YOLU - Küçükçekmece
    1. ALTINŞEHİR MEZARLIĞI - Küçükçekmece
    1. GÜNEY YANYOL - Küçükçekmece
    1. TEMA HASTANESİ - Küçükçekmece
    1. KÜÇÜKÇEKMECE TEM YOL - Küçükçekmece
    1. İMSAN SANAYİ SİTESİ - Küçükçekmece
    1. MASKO 2 - Başakşehir
    1. MASKO 1 - Başakşehir
    1. DEMİRCİLER SİTESİ - Başakşehir
    1. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - Bağcılar
    1. FATİH MAHALLESİ YANYOL - Bağcılar
    1. KEMALPAŞA MAHALLESİ - Bağcılar
    1. YÜZYIL KÖPRÜSÜ - Bağcılar
    1. TUNA MAHALLESİ - Esenler
    1. MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ - Esenler
    1. BİRLİK MAHALLESİ - Esenler
    1. KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ - Esenler
    1. ULUBATLI - Fatih
    1. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - Fatih
    1. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Fatih
    1. OĞUZHAN - Fatih
    1. İSKENDERPAŞA - Fatih
    1. AKSARAY - Fatih
    1. AKSARAY İSKİ - Fatih
    1. YENİKAPI MARMARAY - Fatih
    1. LANGA-DAVUTPAŞA - Fatih
    1. YENİKAPI ETKİNLİK ALANI - Fatih

146T saatleri

146T Boğazköy / Bahçeşehir - Yenikapı otobüs hattı, hem hafta içi hem de hafta sonu düzenli seferler yapmaktadır. İş günlerinde Boğazköy yönünden 05:30'dan başlayarak akşam 22:20'ye kadar hizmet vermektedir. Hafta sonları ise aynı yönden seferler cumartesi günleri 05:50'te, pazar günleri ise 05:35'te başlar. Cumartesi günleri 22:20'de, pazar günleri ise 22:45'te seferler sona erer. Otobüsler genellikle 10-20 dakikalık aralıklarla kalkmaktadır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yenikapı otobüs
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga!

Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga!

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu!

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu!

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.