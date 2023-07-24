'147 bin TL maaş alıyorum' açıklaması gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan yeni iddia: '410 bin TL alan bakan yardımcısı var'

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında emekli olduğunu söyleyerek, "65 bin lira oradan alacağım, 80 bin de buradan alacağım, 145 bin lira" sözleriyle maaşını açıklamıştı. Enginyurt'un bu açıklaması gündem olmuştu.

"300 VEKİL 147 BİN TL ALIYOR"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Enginyurt yaptığı yeni açıklamada bu maaşı sadece kendisinin almadığını halen emekli olup da TBMM'de milletvekilliği yapan yaklaşık 300 vekilin 147 bin TL aldığını ifade etti.

"410 BİN TL ALAN BAKAN YARDIMCISI VAR"

Bir bakan yardımcısının ayda 410 bin lira maaş aldığını anlatan Enginyurt, Kızılay Başkanı'nın maaşının 310 bin TL üzerinde olduğunu belirterek "5 maaş, 10 maaş alanlar var" dedi.

"BİR ODA BAŞKANININ ALDIĞI MAAŞ KONUŞULMUYOR"

Aldığı maaşa gelen eleştirilere milletvekili giderlerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek yanıt veren Enginyurt, "Milletvekilinin böyle bir ortamda aldığı maaş çok görünüyor. Bundan dolayı da tepki gösteriyorum. Ama milletvekilini hedef gösterirken bir oda başkanının aldığı maaş konuşulmuyor. Bir bakan yardımcısının, emniyet genel müdürünün 2 tane kurumda yönetim kurulu üyeliği olur mu? Bunları konuşuyor muyuz?" dedi.

