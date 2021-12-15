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  4. 15 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

15 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

15.12.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleniyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde netleşiyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

15 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

Binlerce şans oyunu severin takip ettiği Şans Topu çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

15 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

15 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Çekilişi MP TV üzerinden canlı izlemek için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayınız. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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