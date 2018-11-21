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15 bin dolarlık tespih serginin gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde açılan "Dua Taneleri" adlı tespih sergisinde yer alan 15 bin dolarlık tespih yoğun ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, üretici ve koleksiyonerlerin ürünlerinin yer aldığı "Dua Taneleri" adlı tespih sergisi açıldı.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, tespih tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Tespihin İslam kültüründe önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"'Allah tüm eksiklik ve kusurlardan uzaktır' anlamını taşıyan 'Süphanallah', tespihin İslamiyet'teki manasıdır. İpe dizilmiş belirli sayıda boncuktan çok öte bir anlayışın sembolü olan tespihlerin taşınması, çekilmesi, bir başkasına hediye edilmesi derin bir görgü ve adap gerektirir. Osmanlı'da sadrazamların Kadir Gecesi'nde sultana tespih ve seccade hediye etmesi gelenek halini almıştır. Osmanlı tespih sanatında ortaya eşsiz güzellikte tespihler çıkmıştır."

Konuşmaların ardından koleksiyoner ve üreticilere ait çok sayıda tespih sergilenmeye başlandı.

Sergilenen ürünler arasında yer alan fil dişinden yapılmış, üzerinde Allah'ın 99 ismi 14 ayar altınla işlenmiş tespih, 15 bin dolarlık fiyatıyla dikkati çekti.

Tespihin üreticisi Hüseyin Çelik, 35 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Çelik, sergiye 30 tespih getirdiğini anlatarak, "El işi tespihleri sergiliyoruz. İsteyen olursa satacağız. Fiyatları 500 dolardan 15 bin dolara kadar çıkıyor. 15 bin dolarlık tespih fil dişi ve üzerinde 40 günlük bir emek var. Allah'ın 99 ismi kabartma olarak yazıldı. Bu kabartmalar da 14 ayar altından yapıldı. Bu tespih şu an serginin en pahalı tespihi. İşçiliği çok fazla." ifadelerini kullandı.

Serginin bir ay açık kalacağı bildirildi.

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Bursa dua taneleri tespih

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