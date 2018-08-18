Burdur'un Karamanlı ilçesinde 15. Geleneksel Karamanlı Ceviz, Mermer ve Yayla Şenlikleri başladı.

Karamanlı Belediyesince düzenlenen şenlikler kapsamında 20 çocuğun sünnet töreni yapıldı. Türk Hava Kurumu (THK) motorlu paraşüt ekibi gösteri sergiledi.

Kuran-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu sünnet olan çocuklara hediye verdi.

Selimoğlu, birlik ve beraberliğin gelişmesi adına bu gibi faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

THK Antalya Havacılık Eğitim Merkezi yamaç paraşütü öğretmeni Arif Kemal Buhar ise havacılıkla uğraşan toplumların mutlu olduğunu belirterek, "Mutlu toplumlar üretken, çalışkan, yaratıcı ve başarılı olur. Kendilerine, çevrelerine faydalı olur." dedi.

