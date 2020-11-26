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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

26.11.2020 21:10 | Son Güncelleme:
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15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Karabük'te yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınamayan Dursun Gücün (59) evinde ölü bulundu.

Olay, Karabük Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Dursun Gücün'den 15 gündür haber alamayan komşuları, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

EKİPLER KORUYUCU KIYAFETLERLE İÇERİ GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Koronavirüs şüphesiyle koruyucu kıyafetlerle içeriye giren sağlık ekipleri, Dursun Gücün’yü hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gücün'ün yaşamıbı yitirdiği belirlendi.

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Gücün'ün yaşadığı bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.

(DHA)

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