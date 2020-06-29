Hamilelikte 15. Hafta : 15 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim şu an 15 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyorsun, sen artık hamileliğinin 4. ayındasın. 2. Trimester’ın ilk kısmındasın yani. Benim senin karnında olmam nasıl bir duygu? Artık bana iyice alıştın, ilk dönem şikayetlerin de azalmaya başladı. Ben şu an bir elma boyutuna ulaştım ama bir nar tanesi kadar da ufak değilim artık! Hızla büyümeye devam ediyorum. Gebelikte Bebeğinizin 15. Hafta Gelişimi Boyumun ölçümü artık daha rahat bir şekilde yapılabiliyor çünkü kollarım ve bacaklarım tamamen oluştu. Artık tüm kaslarımı hareket ettirebiliyorum. İskeletim sertleşti ve kalsiyum emilimine devam ederken kıkırdaktan kemiğe dönüşüyor. Kafa derim ve kaşlarım üzerindeki tüyler artık çıkmaya başladı. Gözlerim, burnum, dudaklarım ve kulaklarım artık oluştu ve tamamiyle bir bebeğe benzemeye başladı, hatta artık kafamı hareket ettirebiliyorum. Her hafta biraz daha büyüdüğüm için çok seviniyorum. Emmeyi, yutmayı ve soluk almayı da öğrendim. Dışarı çıktığımda seni nasıl emebildiğimi göstermek için şimdiden antrenman yapıyorum burada.

15 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi? diye merak ediyor olabilirsin. Kemiklerim artık esnek yapıda bu yüzden senin karnında istediğim gibi hareket edebiliyorum. Ancak seni tekmelemiyorum henüz korkma, ama ellerimle yumruk hareketi yapabiliyorum. Yakında karnını yumruklamaya da başlarım hazırlıklı ol! Beni şu an hissedemiyorsun ama ben içeride sürekli antreman yapıyorum. Ellerimi, kollarımı ve kafamı hareket ettirebiliyorum. Yakın zamanda tüm hareketlerimi hissedebileceksin. İçimiz Kıpır Kıpır: Bebeğimin Hareketlerini Ne Zaman Hissedeceğim? 15 Haftalık Gebelikte Cinsiyet Belli Olur mu? Cinsel organlarım şu anda gelişimine devam ediyor o yüzden bu hafta maalesef cinsiyetimi öğrenemeyeceksin, ama 17. hafta ve sonrasında kız mıyım yoksa erkek mi ikimiz de öğrenebileceğiz. Önümüzdeki bir iki hafta hemen geçsin de öğreneyim diye can atıyorsundur eminim. Sabret bak 3.5 ay nasıl geçti bir iki hafta nedir ki! Sabırsızlanıyorsunuz Biliyoruz!: Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olacak? Hamileliğin 15. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Ben bu hafta yine hızla büyümeye devam ediyorum. 15 haftalık gebelikte bebeğin boyu 9-10 cm olmalıymış. Oh ben de gayet güzel bir şekilde uzuyorum. Kilom da 50 gram oldu. Kilo almaya devam ediyorum ama daha çok yolum var. Senin sayende çok sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geleceğim.

15 Haftalık Gebelik Görüntüsü 15 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır diye merak ediyor ve sürekli makale okuyorsun. Bu hafta ultrasonda benim hareketlerime şahit olacaksın. Ellerim ve kollarımı hareket ettirmeyi öğrendiğimden beri hiç durmuyor. Beni izlediğini bildiğim için sana tüm maharetimi göstermek istiyorum. Bir de bu hafta parmağımı emmeye başladım, çok sevimliyim ama değil mi? Muhtemelen hareketli ve enerjik bir bebek olacağım doğduğumda da. Artık yüzüm tamamen oluştuğu için görünümüm bir bebek gibi. Beni gördüğüne sevindin mi? Göz kapaklarım şu an tamamen kapalı, hamileliğinin son 3 ayına kadar da açmayacağım. Ancak ışığı az da olsa algılayabiliyorum. Artık bir bebeğin olacağı hissini daha derinden hissediyorsun. Kalp atışlarımı duyuyorsun değil mi, senin için atıyor hem de çok hızlı bir şekilde! Gebeliğin 15. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler 15 haftalık gebelikte anne karnı ne kadar büyür diye sormana gerek yok, cevabı sende çünkü! Portakal görünümünde bir karnın var. Dışarıdan bakıldığında artık iyice belli oluyor. Çok güzel ve tatlı görünüyorsun... Rahmin şu anda 7 ile 10 cm arasında değişen bir büyüklüğe sahip. Sen de hissedebilirsin artık beni karnında.

Göğüslerin ve süt bezlerin artan progesteron ve östrojen hormon seviyelerinle birlikte gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Süt bezlerinin büyümesiyle birlikte göğüs uçlarından süte benzer bir akıntı gelebilir. Bu durum yaşadığın değişimlerle ilgili, o yüzden de gayet normal. Yine de aklına takılıyorsa doktorumuza sorabilirsin. Çünkü hamilelik semptomları kadından kadına değişebiliyormuş. Dolaşım sistemin hızla gelişmeye devam ediyor. Bu da sende tansiyon düşmesine neden oluyor. Bu yüzden sıcak duş alırken dikkatli olmalısın, hafif bir baş dönmesi ve baygınlık hissedebilirsin. Bunun sebebi ise; sıcak suyun cildindeki ince damarları genleştirmesi ve kalbine giden kan miktarını geçici olarak azaltmasıdır. Ancak korkulacak bir durum yok, hamileliğinin 24. haftasına kadar tansiyonunda düşmeler olabilir. Sonrasında normal değerlerine geri dönecektir. 15. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta kendini halsiz hissedebilirsin ama sevindirici bir haber vereyim sana, mide bulantıların azalacak ya da tamamen bitecek. Ancak kabızlık ve hazımsızlık problemin yine bir miktar olabilir, bu semptomları da lif açısından zengin besinler yiyerek ve bol su içerek giderebilirsin biliyorsun. Göğüslerin büyümeye devam ederken hassasiyeti azalacak.

Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Burnunda tıkanıklık ve bir miktar kanama görülebilir, bu olması gereken bir durum endişelenmene gerek yok. İdrara çıkma sıklığında azalma olabilir bunun nedeni ise, vücudunda artan progesteron hormonu yüzünden idrar taşıyan kasların gevşer ve idrar akışın azalır. Ancak normalden fazla idrara çıkma ihtiyacı hissediyorsan ama idrarını tam olarak yapamıyorsan, idrarını yaparken yanma hissi varsa enfeksiyon kapmış olma ihtimalin yüksek. Bunun tedavisi için mutlaka doktorunla görüşmelisin. Karnında ve kasık bölgende bir baskı hissedebilirsin, çünkü artık ben senin karnına baskı yapabilecek kadar büyüdüm. Alt karın bölgende bir sancı hissedebilirsin. Rahmin genişlediği için kas ve bağ dokuların da esniyor. Ağrılarının seviyesi normal olduğu sürece bir sıkıntı yaratmaz, o yüzden korkmana gerek yok. Bu hafta en sık karşılaşılan belirti ise diş ağrılarıymış. Hamilelik hormonları maalesef diş etlerine hiç iyi gelmiyor. Tıpkı burun mukozasının şişmesi gibi diş etlerin de şişiyor. Şişlikle birlikte ateş ve kanama da yapabilir. Hormonlar, diş etlerinde iltihaba, hatta diş çürümelerine neden olabilir. Eğer diş ağrısı yaşıyorsan mutlaka doktorumuza bunu söyleyerek tedavi olmalısın.

Diş Ağrısı Yaşıyorsanız Bir Göz Atmanızda Fayda Var: Hamilelikte Diş Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer? Gebeliğin 15. Haftasında Beslenme Bu hafta benim büyüme hızım daha fazla olduğu için ve vücudunda oluşan değişiklikler nedeniyle, alman gereken kalori miktarı 300 kalori daha fazla olmalı. Bu kaloriyi de, senin için yararlı olabilecek besin değeri yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin besinler yiyerek alabilirsin. Yağlı, şekerli, dondurulmuş ve hazır gıdalardan uzak durman çok önemli. Doktorun senin için belirlediği diyete uygun hareket etmelisin. Bu haftalarda alman gereken kilo miktarında artış olmalı. 6. aya kadar haftada ortalama 450-700 gram almalısın. Yani bu zamana kadar almış olman gereken kilo 5.5-6 kilo olmalıdır. Beni yeterince besleyebilmek için mutlaka kilo alımına dikkat etmelisin. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 15. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu hafta biraz uyku problemi yaşayabilirsin anneciğim. Derin ve deliksiz uyumak hayal olabilir. Bir de sık sık idrara çıkma problemi yaşıyor olman da uykunun bölünmesine neden oluyor. Uykusuzluk problemini çözebilmek için her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermelisin. Ne güzel ben sürekli uyuyorum, uykum hiç bölünmüyor. Keşke sen de uyuyabilsen..

Seyahat etmemiz için bu hafta en uygun zaman. Çünkü sabah bulantıları yaşamıyorsun artık ve ben de henüz taşıyamayacağın kadar ağırlaşmadım, ayrıca düşük riski de taşımıyorsun artık. O zaman hadi bir yerlere gidelim birlikte. Benimle birlikte yaptığın ilk seyahat olur hem ne güzel! Tabii yine de doktorumuza danışmalısın, seyahat etmemizde bir engel olmadığını söylerse hemen valizleri hazırlayalım! Bu hafta, alıştığın yatış pozisyonunu değiştirmen gerekebilir. Sırtüstü ve yüzüstü yatış, gebelik için uygun pozisyonlar değildir. En doğru yatış şekli yan yatmaktır. Bu şekilde uyumaya alışmalısın anneciğim. İleride yatış pozisyonları konusunda sıkıntı yaşamamak için uyurken yastıklardan destek alabilirsin, yatarken bir tanesini arkana koyarsan sırt üstü yatma isteğini önlemiş olursun, ben de burada rahatsız olmamış olurum. Bir tanesini de bacaklarının arasına alarak yatabilirsin. Bu hafta egzersizler de oldukça önemli ancak sırt üstü yatmanı gerektirecek egzersizlerden kaçınmalısın. Yüzmek, pilates ve yoga yapmak, yürümek hamilelik dönemi için faydalıdır. Bir eğitmen eşliğinde hamile pilatesi veya hamile yogası yapabilirsin, hem doğum için faydalı olur hem de eğleniriz. Ben de karnında yapıyorum bu egzersizleri hem de her gün. Bacak yukarı, bacak aşağı 1, 2, 3... Of bunu daha kaç kere yapmam lazım biraz yordu beni sanki ama durmak yok ben güçlü bir bebeğim.

Geçen haftalarda ense kalınlığı testi ve ikili tarama testini yaptırmıştın, bu test Down sendromu riski taşıyıp taşımadığımı öğrenmek için şarttı. Ancak yine de bu test net bir sonuç vermeyebiliyormuş, bu yüzden bu hafta bazı testler yaptırmaya devam etmen gerekecek. Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi 15 Haftalık Gebelikte Üçlü ve Dörtlü Tarama Testi Bu iki test de aynı amaçla ve aynı şekilde yapılır. Bu yüzden doktor hangisini uygun görürse onu yaptırman gerekiyor. Tarama testleri, bende olabilecek bazı kromozomal anomalileri ve nöral tüp defekti dedikleri doğumsal anomalileri tespit etmek için yapılıyor. Bu testte trizomi 21 (down sendromu) ve trizomi 18 (edward sendromu) olma risklerine bakılıyor. Eğer ki bu üçlü testler neticesinde sonuç pozitif çıkarsa amniyosentez ya da CVS testini yaptırman gerekecek. Beta HCG ve serbest estriol ölçümünün yapılması bu riskleri belirler. Üçlü ve dörtlü test ikili teste göre daha detaylıdır. Bu testlerde nöral tüp defekti adı verilen anomaliliklerin de tespiti yapılabiliyor. Bu testi yaparken AFP (alfafötoprotein) değeri ölçülür. Nöral tüp defekti testleri de çok önemlidir. Çünkü nöral tüp defekti demek bende bulunabilecek omurilik hasarları, sinir sistemi ve beyin hasarları ile ilgili anomalilerdir. Trizomi 18 ve 21 ise zeka geriliği, diğer organlarda görülebilecek anomaliler ve kalp anomalileri anlamına gelir.

Gerilmene hiç gerek yok anneciğim, çünkü bu işlem çok basit. Hem bak ben senin yanındayım, varlığımı hisset ve rahatla. Bu testler için senden sadece kan alınacak. Risk ölçümü ikili testteki gibi belirleniyor. Down sendromu için 1/270, Edward sendromu için 1/100 risk sınırı olarak kabul ediliyor. Ancak bu test sonuçlarında risk yüksek çıksa bile benim normal bir bebek olma ihtimalim de var. Boşuna üzülüp de evham yapma olur mu, çünkü bu testin %70 oranında doğruluk payı bulunuyor. Ama sonuç pozitif çıkarsa yine de amniyosentez ya da CVS testlerinin yapılması ve kesin tanının konulması gerekiyor. 35 yaşını geçmiş kişilere hiç üçlü veya dörtlü test yapılmadan direkt olarak amniyosentez testinin yapılması daha uygun görülüyormuş. 15 Haftalık Gebelikte Amniyosentez Testi Bu işlemin düşüncesi bile seni korkutuyor biliyorum, ama dediğim gibi ben senin yanındayım! Bu işlem, hamileliğin boyunca beni çevreleyen ve koruyan amniyotik sıvının test edilmesi için rahminden bir miktar alınmasıyla yapılır. Amniyotik sıvı ikimiz için de oldukça önemlidir, fetal hücrelerimi ve benim tarafımdan üretilen biyokimyasal maddeleri içerir.