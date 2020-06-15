HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

15 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 22:32 | Son Güncelleme

15 Haziran 2020 On Numara oyununun 932. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 509 bin 805 lira 16 kuruşluk ikramiye devretti. İşte 15 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

15 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları

15 Haziran 2020 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 15, 19, 25, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77 ve 78 olarak belirlendi.

15 HAZİRAN 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekilişte 9 bilen 112 kişi 3 bin 34 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 37 kişi 167'şer lira, 7 bilen 19 bin 479 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 116 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 426 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

MYNET ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Başkent için koronavirüs uyarısı: Zor olanı yapıp geri dönmeyelimBaşkent için koronavirüs uyarısı: Zor olanı yapıp geri dönmeyelim
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Koronavirüs mutasyon geçiriyor, bulaşıcılığı artıyor!

Koronavirüs mutasyon geçiriyor, bulaşıcılığı artıyor!

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Yeni tedbirler almamız gerekebilir

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Yeni tedbirler almamız gerekebilir

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını ifşa etti! 'Bir gecede 12 kez...'

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır diken üstünde... Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Diyarbakır diken üstünde... Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 3 bin 250 çalışana ihtiyaç var

Bakan Koca duyurdu: 3 bin 250 çalışana ihtiyaç var

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

AFAD duyurdu! Bingöl'de toplam 193 artçı deprem

AFAD duyurdu! Bölge beşik gibi

Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı

Başkent için koronavirüs uyarısı: Zor olanı yapıp geri dönmeyelim

Çanakkale'de 125 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 125 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.